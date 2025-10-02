Нина Добрев отрече да има връзка със Зак Ефрон

Нина Добрев категорично отрече слуховете, че има романтична връзка със Зак Ефрон, след като наскоро се раздели с дългогодишния си партньор Шон Уайт.

Звездата от "Дневниците на вампира" е заснета във видео, където ясно поклати глава в знак на отрицание, след като репортер на TMZ я попита дали тя и актьорът са двойка.

Актрисата заяви, че за нея сега най-важно е бъдещето, което я изпълва с оптимизъм, а не романтичните спекулации около името ѝ.

Коментарите за връзка между Добрев и Ефрон се появиха през септември, когато двамата бяха заснети заедно на яхта в компанията на свои известни приятели. На някои снимки се виждаше как актьорът стои до Добрев, докато тя е съсредоточена в телефона си, а на други кадри двамата се смееха и изглеждаха все едно флиртуват.

Сред компанията на яхтата бяха още Майлс и Кели Телър, както и Чейс Кроуфорд. Те заедно обикаляха крайбрежието на италианския остров Сардиния.

Снимките се появиха само седмици след като на 11 септември стана ясно, че Добрев и Шон Уайт са сложили край на петгодишната си връзка и почти едногодишен годеж. Новината дойде на фона на слухове за проблеми между тях, след като актрисата беше забелязана без годежния си пръстен по време на появата си на Международния филмов фестивал в Торонто, пише дир.бг.

Според източник на People раздялата е била " взаимно решение", макар и трудно. Друг източник, цитиран от Daily Mail, твърди, че различните приоритети са довели до края: Уайт е искал да създаде семейство, докато Добрев е предпочела да се концентрира върху кариерата си.