Есента е сезонът, в който осигуряваме превенцията на тялото си от болести и ниски температури, а в петзвездният Гранд Резорт Павел баня 5* стотици хиляди посетители ще бъдат впечатлени от модерните и високотехнологични лечебни апарати, които използват магията на минералните води на Павел баня и превръщат обикновената луксозна почивка в приключение за тялото и всяко сетиво. “Домът на здравето” е носител на изключително престижната награда за най-добра Медикъл и СПА концепция на България.

Хотелът е отличен сред най-добрите от наградите на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм за 2025 г. Със своя изискан лукс, елегантност във всеки детайл и иновативен подход в съвременните процедури и лечебни пакети, “Домът на здравето” на Павел баня посреща своите гости и в студените месеци с топлината на Розовата долина и спокойствието на Балкана, а атрактивните оферти и специалните намаления през есента са тук: https://pavelbanyagrand.com/

Избери любимата оферта

Една от най-предпочитаните пакетни медицински програми и тази есен е “EPIC” - тя съчетава в себе си процедури и лечебни дейности за проблемите на опорно-двигателния апарат. Екипът от съвременни специалисти и доказали се имена в сферата на балнеологията и рехабилитациите изготвят индивидуални планове за лечение спрямо нуждите на всеки гост.

Пакетна медицинска програма “EPIC” включва два лекарски прегледа и 16+1 лечебни процедури във водолечението, физиотерапията, кинезитерапията и луголечението. И още: две високотехнологични процедури или лечебни масажи като Текар терапия, МаРиТе, неинвазивна колагенова апликация (Гунафореза), високоинтензивна магнитна стимулация, частичен лечебен масаж и подарък - високотехнологична процедура по избор.

В най-новото медикал и СПА бижу на Розовата долина ще те посрещне и Медицински център “Салус”, където гостите се наслаждават още и на професионална кинезитерапия с най-висок клас лечебна апаратура за рехабилитация и профилактика, както и богато разнообразие от масажи за отпускане. Професионалният екип от кинезитерапевти, рехабилитатори и водолечители - хората, на които може да довериш своето лечение от заболяванията на опорно-двигателния апарат - ще се погрижат за всеки вид дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, травматични и ортопедични, дискови проблеми и заболявания на периферната нервна система. Освен това Дома на здравето разполага и със специалисти по “Физикална и рехабилитационна медицина” и китайска медицина от ново поколение.

Богатият избор от уелнес програми и СПА процедури - акцентите на Белия дом на Розовата долина

В 5-звездното СПА бижу на Павел баня гостите ще се насладят на широка гама от лечебни зони и процедури за цялото тяло.

Лечебни масажи. В Гранд Резорт Павел Баня Медикъл и СПА 5* знаят, че оздравителната сила на човешката ръка е незаменима. “Авторските ни масажи, създадени специално за “Гранд Резорт Павел Баня”, ще ви пренесат в магична атмосфера, вплела истории, традиции, дух и лечебна мощ. В комплекса се предлагат иновативни лечебни процедури с най-модерната апаратура по всички звена: водолечение, физиотерапия, кинезитерапия, лечебни масажи и други”, казват от екипът на лечебния център.

СПА и Уелнес. В модерния СПА център на комплекса можете да се насладите на авторски СПА ритуали, които в съчетание с познаването на лунните фази и тяхното въздействие, ще ви предоставят отлични резултати. Наред с познатите Турска баня, Римска баня, Солна стая и Ледена стая ви очакват безброй изкушения с примамливи имена като “Римска рапсодия” с рози или лавандула например. Това е един от най-популярните авторски ритуали за цялостна грижа на тялото и лицето, в които от Дома на здравето използват изцяло натурални местни етерични продукти - розова и лавандулова вода и масла, смлян розов и лавандулов цвят, шипково масло, хума. Процедурата включва: пилинг, маска и маслен аюрведичен масаж на тялото, експресна грижа за лице с авторска козметика под линията "СПА Епицентрум" и финална напитка - розова или лавандулова лимонада със свежи билки. Ритуалът “Нирвана” пък предлага преживяване за цялостно оздравяване, а екипът използва лечебната сила на топлината чрез загряти в масло мокси, съдържащи екзотични източни билки и подправки.

Една от другите модерни тенденции в Медикал и СПА туризма е нарастващата популярност на традиционните и холистични терапии.

Превенция през есента и здраво тяло през зимата

Есенните месеци и постепенно понижаващите се температури са част от преходния сезон както за времето, така и за тялото и имунната ни система. За да подобрят своите здравни показатели, гостите в Медикъл центъра на Гранд Резорт Павел Баня 5* се възползват и от физиотерапията от ново поколение. Разположена на площ от над 600 кв. м., професионалната база предлага класическа физиотерапия: нискочестотни, средночестотни, високочестотни токове, електростимулация, ултразвук, магнитотерапия /НМИП/, инхалация, лимфодренаж, както и да се доверят на високотехнологичната апаратура: текар терапия, високоинтензивна магнитна стимулация, осцилация, колагенова фореза и много др. Хотелът разполага и с луготерапия, а хидротерапията на медицинския център е оборудвана с всички най-съвременни вани: хидрогалванична вана, тангенторна вана, магнетроник, въздушно вихрова вана и такава с хромотерапия, екстензионна вана /тракционна терапия по вертикалната ос на гръбнака при доказани на ЯМР дискови проблеми/. С гарантиран ефект са хидромасажните вани, които съчетават различни видове хидромасаж с магнитно поле във водна среда, хидрогалвания, ултразвук под вода, хромотерапия.

Доказано във времето Гранд Резорт Павел баня Медикал и СПА 5* е сред любимите хотели на гостите, когато става дума и за богатия избор от СПА процедури (тук) и за всички разнообразни услуги в сектор “Лечение” (тук). С доказан лечебен ефект са Хидротерапевтичният сектор, Зоната за третиране с луга и восъци, Зоната за електро- и светлoтерапия, Кинезитерапевтичната зала - места, където модерният подход и традициите се срещат, за да подобрят максимално физическото състояние на гостите. Истинско презареждане ще получите от автентичните авторски терапии с уникални местни растения, билки, етерични масла и авторски продукти, приготвени с роза Дамасцена, лавандула, мента, безсмъртниче, маточина, лайка и др.

В Гранд Резорт Павел Баня Медикал и СПА 5* на ваше разположение са още закрит басейн с минерална вода, открит акватоничен басейн също с минерална вода, открити джакузита с минерална вода (3 броя), открито ледено контрастно топило, открит сезонен басейн и Лаундж зона към него, детски и PlayGround зони, както и фитнес зала. В ресторанта ви очаква добре селектирана блок маса за закуска и вечеря. Бонус към всичко това е прилежащият обширен парк, в който могат да се провеждат различни събития, както и сутрешни спортни тренировки и йога на открито.