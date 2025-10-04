ТЕСТ: Тревожни ли сте?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Когато ви предстои важна среща или събитие, вие:

А) Дни наред си представяте какво може да се обърка и изпитвате силно напрежение.

Б) Усещате известно притеснение, но успявате да се настроите положително.

В) Приемате го спокойно и вярвате, че ще се справите.

2. Ако закъснявате за работа, среща или транспорт, вие:

А) Паникьосвате се, сърцето ви бие учестено и мислите за най-лошото, което може да се случи.

Б) Ставате неспокойни, но успявате да се овладеете и да намерите решение.

В) Оставате сравнително спокойни и реагирате трезво и рационално.

3. Когато някой не ви отговаря дълго на съобщение или обаждане, вие:

А) Започвате да си създавате и представяте негативни сценарии (“Случило се е нещо лошо”, “Обиден е”).

Б) Леко се притеснявате, но изчаквате и сами търсите логично обяснение.

В) Не го приемате на сериозно и запазвате спокойствие.

4. Преди изпит, интервю или трудна задача вие:

А) Не можете дори да заспите от тревога и в главата си проигравате най-лошите варианти.

Б) Чувствате напрежение, но то ви мотивира да се подготвите по-добре.

В) Чувствате се уверени и вярвате, че ще се справите.

5. Ако чуете странен шум през нощта, вие:

А) Убеждавате се, че става дума за нещо опасно, и трудно се успокоявате.

Б) Проверявате, за да се уверите, и след това се отдавате на спокоен и дълбок сън.

В) Не му обръщате внимание.

6. Когато мислите за бъдещето:

А) Фокусирате се основно върху рисковете, проблемите и трудностите, които може би предстоят.

Б) Имате смесени чувства – виждате и предизвикателства, и възможности.

В) Гледате напред с оптимизъм и очакване за положителни неща.

7. В шумна, напрегната или хаотична среда вие:

А) Бързо се претоварвате и ви е трудно да издържите на напрежението.

Б) Изпитвате известен дискомфорт, но се справяте.

В) Чувствате се нормално, без особено напрежение.

8. Ако близък човек закъснява и не отговаря на телефона, вие:

А) Представяте си, че му се е случило нещо лошо.

Б) Леко се притеснявате, но изчаквате и търсите връзка отново.

В) Оставате спокойни и вярвате, че ще се появи.

9. Ако трябва да говорите пред публика, вие:

А) Изпитвате силна тревога и се опитвате да избегнете ситуацията.

Б) Чувствате напрежение, но все пак се изправяте с гордо вдигната глава.

В) Нямате особен проблем и се чувствате уверени.

10. Колко често имате проблеми със заспиването заради лоши мисли и тревоги?

А) Много често – въртите в ума си различни сценарии.

Б) Понякога – особено преди важни за вас събития.

В) Рядко – обикновено заспивате спокойно.

11. Ако гледате негативни новини (катастрофи, кризи), вие:

А) Дълго ги преживявате и ги “носите” със себе си.

Б) Замисляте се, но след време успявате да оставите мислите, свързани с тях, настрана.

В) Приемате информацията спокойно, без да я превръщате в лична тревога.

12. Когато трябва да чакате (опашка, задръстване), вие:

А) Изпитвате силно напрежение и нетърпение.

Б) Леко се изнервяте, но се овладявате.

В) Приемате ситуацията спокойно.

13. Колко често тялото ви реагира с физически симптоми на тревожността, която изпитвате (сърцебиене, потене, треперене)?

А) Често – особено в напрегнати ситуации.

Б) Понякога – зависи от случая.

В) Рядко – почти не се случва.

14. Ако предстои нещо ново и непознато (нова работа, пътуване, промяна), вие:

А) Предварително се тревожите и мислите какво може да се обърка.

Б) Имате смесени чувства – и притеснение, и вълнение.

В) Виждате го като приключение и възможност.

15. Когато погледнете назад към тревогите си:

А) Осъзнавате, че много от тях са били напразни, но все пак продължавате да се тревожите в бъдеще.

Б) Разбирате, че понякога преувеличавате.

В) Обикновено не се тревожите излишно.

Най-много отговори “а”:

Вие сте тревожен тип. Склонни сте да преживявате бъдещи и минали ситуации многократно, да си създавате негативни сценарии и да носите напрежение и чувство на тревожност в себе си. Това може да ви прави по-внимателни и предпазливи, но често води до изтощение и усещане за несигурност.

Най-много отговори “б”:

Вие сте на топли и студени вълни. В определени ситуации изпитвате напрежение, но обикновено успявате да го задържите под контрол. Това ви позволява да сте по-осъзнати и внимателни, но понякога губите спокойствие. Ако се научите да намалявате ненужното “преповтаряне” в главата си, ще запазите душевния си баланс още по-добре.

Най-много отговори “в”:

Вие рядко се тревожите. Приемате животът с огромно спокойствие и доверие. Това ви предпазва от излишен стрес и ви помага да запазвате енергията си за важните неща, които живота може да ви предложи. Единственото, за което е добре да внимавате, е да не изглеждате безразлични към проблемите на другите или към сериозни ситуации. Снимка: Снимка: Pexels

Как да бъдем спокойни

Тревожността е естествена реакция на ума и тялото към несигурността, но когато е прекалена, ни пречи да живеем пълноценно. Ето три практични съвета за това как да се справяме с нея:

1. Упражнявайте съзнателно дишане.

Когато усетите напрежението у вас да се повдига, поемете дълбоко въздух, задръжте за няколко секунди и издишайте бавно. Това изпраща сигнал на тялото, че няма опасност, и успокоява нервната система.

2. Ограничете “мисловното въртене”.

Задайте си въпроса: “Мога ли да променя това сега?”. Ако отговорът е “не”, оставете мисълта да отмине. Практикуването на себеосъзнатост помага да останете в настоящето, вместо да се губите в тревоги за бъдещето.

3. Действайте, вместо да мислите безкрайно.

Тревожността често се подхранва от бездействие. Ако имате проблем, направете първата малка стъпка към решаването му. Действието намалява усещането за безсилие и връща контрола в ръцете ви.