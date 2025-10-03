Честит рожден ден на Виктор Иванов!

И най-големият факир сред хакерите да удари облака, на който е качена платформата на медийната група, това няма да спре устрема на Виктор Иванов 24chasa.bg винаги да е на върха, над облаци и бури. А и неговата магия е по-силна - бърз ум, неуморен труд и смели мечти. Когато новите технологии се окажат страст за един журналист с опит, собствени позиции и нестихващи хъс и любопитство, се получава незаменим управляващ редактор като Виктор, благодарение на когото синхронът между онлайн екипа и този на хартиените издания е пълен.

Здрав и обичан, Вики, и все така нагоре!