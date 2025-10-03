ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две села в община Враца без ток заради мокрия сняг

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа

Подкаст: Катя Костова от първия спектакъл с Баташов в Пещера до Берлин, където показва българско изкуство

1176 Анатолий Попов
Подкаст: Катя Костова от първия спектакъл с Баташов в Пещера до Берлин, където показва българско изкуство
Катя Костова в студиото на "24 часа" с водещия Анатолий Попов Снимка: Снимка: Георги Кюрпанов

Още като ученичка Катя Костова урежда в Пещера гастрол на “Секс, наркотици и рокендрол” с Андрей Баташов. Тогава тя е секретар на местното читалище “Развитие”.

“Допирът до Баташов, цялото представяне на този спектакъл за мен беше толкова вълнуващо, че бях сигурна – рано или късно ще се занимавам професионално с театър. Никога не съм имала амбицията да бъда актриса”, признава Костова в подкаста “24 часа от живота”.

От края на 1995 г. Катя живее в Германия, а през 2016-а създава “Арттеатър Берлин”, който вече е културна институция. За този проект тя се води от любовта към българския театър и идеята сънародниците зад граница да имат място за срещи с родни творци. Нейна “кръстница” е актрисата Татяна Лолова, която е и първи гост. Днес театърът организира гостувания на български спектакли, филми, концерти, срещи с писатели, турнета в германски градове.

“Попаднах в Берлин случайно. Да отидеш от малката Пещера в такъв космополитен град, беше мечта. Започнах да се докосвам до всичко, което не съм имала възможност да видя в родното си място и в България. Всяка сграда, всяка улица ме впечатляваше. Берлин ме прие и аз се влюбих в него”, спомня си Катя.

Какво още разказва тя – слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички подкаст платформи. Ще ни откриете като 24 часа podcast.

Автор на статията

Анатолий Попов Анатолий Попов

Споделете статията

Четете още

Подкаст: Случайна среща с учителка мотивира Ана Пападопулу за НАТФИЗ

Подкаст: Случайна среща с учителка мотивира Ана Пападопулу за НАТФИЗ

26.09.2025, 09:00
Подкаст: Ники Кънчев в “24 часа от живота”: Музика, момичета и футбол бяха боговете ни в малкия Червен бряг

Подкаст: Ники Кънчев в “24 часа от живота”: Музика, момичета и футбол бяха боговете ни в малкия Червен бряг

19.09.2025, 09:00
Подкаст: “Златната” Стефани Кирякова затваря в специални стъкленици най-ценните отличия от гимнастиката

Подкаст: “Златната” Стефани Кирякова затваря в специални стъкленици най-ценните отличия от гимнастиката

18.07.2025, 09:01
Виж всички
НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание