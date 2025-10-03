Захари Бахаров пак лошият герой, този път в италиански филм за българската мафия

Партнира си с Александра Лашкова в “България amore mio”

В нова роля на мафиот влиза Захари Бахаров, но този път в италиански филм. “България amore mio” e на режисьора Антонио Пису и е продължение на “EST - Dittatura Last Minute”, който излезе през 2020 г.

Лентата ни връща през 90-те, когато тайните служби и мафиотските операции действат в сянка. Захари Бахаров е в ролята на шефа на българския подземен свят Иван (зрителите вече са свикнали да го виждат като лошия герой). Александра Лашкова в “България amore mio”

Историята се заплита, когато италианското военно разузнаване (SISMI) е по петите на двама предатели - Наталино Франки и Луиджи Рампели, продаващи секретна информация на българските служби и КГБ. През това време трима приятели от малкия град Чезена – Паго, Риче и Биби, решават да пътуват в София, където живее мистериозната приятелка на Биби – Юлия. В ролята е Александра Лашкова. Името на младата актриса нашумя тази година покрай участието ѝ в шоуто за имитации “Като две капки вода”. А на финала, който се проведе на националния стадион пред огромната публика, тя се сгоди за актьора Даниел Върбанов.

Лентата е съвместна продукция между Италия, България и Румъния и е вдъхновена от реални събития, преживени от италианските продуценти. В българския състав влизат още Екатерина Лазаревска, Пламена Гетова, Константин Трендафилов и Богдан Казанджиев.

