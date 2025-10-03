ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Стара Загора Рестарт" - изтегли от тук приложение...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21420071 www.24chasa.bg

В София трупа сняг (Видео)

2752
В София вали сняг СНИМКА: Йордан Симеонов

В столицата вали сняг.  Междувременно на много места в страната пътната обстановка е затруднена поради лошото време.

Проходът Петрохан е затворен за снегопочистване.

В Община Царево обявиха бедствено положение заради интензивните валежи, които достигнаха над 200 л/кв.м. Задействана е и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Заради закъсали автомобили и наводнени участъци е затворен пътят от хижа "Странджа" до квартал "Крайморие". По данни на полицията, районът и на вилна зона "Черниците" е наводнен, като на места водата достига над един метър.

Тази сутрин бе задействана системата за ранно предупреждение BG ALERT заради интензивните валежи в района. Съобщението бе пуснато във връзка със затварянето на главен път II-99 от Бургас (кв. Крайморие) до град Созопол.

Първи сняг валя вчера на Витоша и на прохода Петрохан. Оранжев код за дъжд и мокър сняг беше обявен в 10 области. Минималните температури в петък ще бъдат от 3 до 8 градуса, по Черноморието до 14 градуса. Дъждовно ще е в цялата страна, като валежите ще са по-интензивни в централните и източните райони. В планините над 1000 м ще вали мокър есенен сняг. Дъждът временно ще преминава в сняг и по високите полета на Западна България. Максималните температури ще са от 6 до 12°, за района на София до 6, по Черноморието до 17-18°.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В София вали сняг СНИМКА: Йордан Симеонов
В София вали сняг ВИДЕО: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?