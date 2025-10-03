В София трупа сняг (Видео)

В столицата вали сняг. Междувременно на много места в страната пътната обстановка е затруднена поради лошото време.

Проходът Петрохан е затворен за снегопочистване.

В Община Царево обявиха бедствено положение заради интензивните валежи, които достигнаха над 200 л/кв.м. Задействана е и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Заради закъсали автомобили и наводнени участъци е затворен пътят от хижа "Странджа" до квартал "Крайморие". По данни на полицията, районът и на вилна зона "Черниците" е наводнен, като на места водата достига над един метър.

Тази сутрин бе задействана системата за ранно предупреждение BG ALERT заради интензивните валежи в района. Съобщението бе пуснато във връзка със затварянето на главен път II-99 от Бургас (кв. Крайморие) до град Созопол.

Първи сняг валя вчера на Витоша и на прохода Петрохан. Оранжев код за дъжд и мокър сняг беше обявен в 10 области. Минималните температури в петък ще бъдат от 3 до 8 градуса, по Черноморието до 14 градуса. Дъждовно ще е в цялата страна, като валежите ще са по-интензивни в централните и източните райони. В планините над 1000 м ще вали мокър есенен сняг. Дъждът временно ще преминава в сняг и по високите полета на Западна България. Максималните температури ще са от 6 до 12°, за района на София до 6, по Черноморието до 17-18°.