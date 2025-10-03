ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път от 1400 години жена ще ръководи Англиканската църква

Сара Мълали беше назначена за архиепископ на Кентърбъри . СНИМКА: РОЙТЕРС

Великобритания назначи Сара Мълали за нов архиепископ на Кентърбъри и това е първият път, когато жена става за водач на Църквата на Англия в 1400-годишната история на тази длъжност, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Мълали също така става формалната ръководителка на около 85 милиона англиканци по целия свят. Назначаването на жена на такава позиция обаче увеличава риска за по-дълбоки богословски разделения с някои от по-консервативните клонове на църквата в африканските държави.

Реформите, въведени преди 11 години, дадоха възможност на жена да заема поста и след като беше назначена за 106-и архиепископ на Кентърбъри, Мълали се превърна в лидер на една от последните области на британския обществен живот, ръководени традиционно от мъже. Но за англиканците по целия свят, около две трети от които живеят в страни като Нигерия, Кения и Уганда, назначаването на първата жена архиепископ може допълнително да подчертае оттласкването им от Църквата майка в Англия.

Мълали, на 63 години, е бивша медицинска сестра, работила като главен медицински директор на Англия в началото на XXI век. Тя се застъпва за създаването на отворена и прозрачна култура в църквите, която позволява различия и несъгласия. „Има много общи черти между сестринството и това да си свещеник. Всичко е свързано с хората и с това да си до тях през най-трудните моменти в живота им", каза тя веднъж пред пресата, припомня Ройтерс.

Офисът на премиера Киър Стармър обяви решението с официалното съгласие на крал Чарлз. Като монарх, Чарлз е глава на Англиканската църква, роля, установена през XVI век, когато крал Хенри VIII отделя Англия от Католическата църква. Англиканската църква е без лидер от миналия ноември, когато Джъстин Уелби подаде оставка заради скандал с прикриване на малтретиране на деца, припомня още Ройтерс.

