Би Ти Ви прекратява съвместната си дейност с продуцента Георги Тошев

bTV Media Group прекратява съвместната си дейност с продуцента Георги Тошев и неговата продуцентска компания, съобщи медийната група в официално изявление.

В него се казва още:

"Ценим приноса на Георги Тошев за развитието на „Преди обед" и признаваме ролята му в определяне на посоката, в която се развива предаването. Обновеният и настоящ формат на всекидневното токшоу заедно с концепцията, рубриките и поканата към Венета Райкова беше разработен също под творческото ръководство на г-н Тошев.

Както при всички продукции на bTV, програмите редовно се адаптират в съответствие с интересите на аудиторията и резултатите от представянето. Наш приоритет остава създаването на висококачествено и ангажиращо съдържание, подкрепено от силен екип професионалисти.

bTV Media Group благодари на Георги Тошев за сътрудничеството и му желае успех в бъдещите професионални начинания."

Изявлението на Би Ти Ви идва ден, след като Георги Тошев публикува в профила си във фейсбук пост, в който заяви, че няма нищо общо с "излиянията на Венета Райкова и "Преди обед". Малко по-късно Тошев, който е творчески директор на предаването, обяви, че напуска телевизията, за която работи от 25 години. Причина за поста му във фейсбук бе разговор в ефира в четвъртък между водещата и фолкпевицата Мария, която е седмичен коментатор в токшоуто. Венета Райкова обяснява на Мария, че Тошев й е помогнал да се свърже с певицата, тъй като бил близък с нея, а Мария отговаря, че й толкова близък, че чак не го познава. Според продуцента думите им са по-скоро подигравка към него.