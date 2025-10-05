Никол Кидман губи мъжа си, след като прегрява от снимане на секс

Кийт Ърбан замени холивудската звезда с 25-годишна китаристка в своя песен, но може да е и в живота

Въпреки че е затрупана от филмови проекти и професионално признание, Никол Кидман изживява едни от най-трудните месеци в живота си. След като майка ѝ Джанел почина миналия септември, сега тя се раздели със съпруга си Кийт Ърбан. Новината за развода между холивудската звезда и кънтри певеца хвърли в смут света на шоубизнеса, тъй като двамата имаха славата на една от най-стабилните семейни двойки на Холивуд.

Миналата година, когато стана първата австралийка, отличена от Американския филмов институт за цялостен принос към световното кино, тя получи публично обяснение в любов от съпруга си. “Докато други ще говорят за таланта на Ник, аз искам да говоря за нейното сърце и дух. Ако искате да видите любов в действие, чуйте това. Ник се справи с всички отрицателни гласове, които идваха, даже с някои от собствените си. Тя избра любовта и ето ни тази вечер отново заедно 18 г. по-късно”, каза Кийт Ърбан, докато очите на съпругата му се пълнеха със сълзи.

Престижната награда не само върна Кидман в светлината на прожекторите, но ѝ вдъхна кураж да се снима по-активно в киното, и то в доста рисковани проекти. Някои таблоиди по света спекулират, че точно това обаче е вбило клин в семейните ѝ отношения. Никол и Кийт не се виждат в продължение на месеци, тъй като тя се мести в Англия заради филм, а той остава в Америка, за да прави турне. Според някои издания липсата на интимност е подтикнала кънтри певеца да предизвика съпругата си на откровен разговор, по време на който тя е била шокирана от чутото. В резултат той се изнася от семейното им имение за 4 млн. долара в Нешвил и си купува самостоятелен апартамент в близост. Тя от своя страна подава молба за развод, в която посочва, че

причината за раздялата са непреодолими различия

“Дейли мейл” пише, че между познатите им върви слух как Ърбан е решил да продължи живота си с по-млада жена от музикалните среди. Даже има подозрения, че това е 25-годишната китаристка Маги Бо от групата му, тъй като по време на концерт той променя оригинален текст от своя песен, вкарвайки нейното име. Клип от съвместната им изява буквално взривява социалните мрежи. Много от коментиращите припомнят, че въпросната песен е била написана преди години за Никол и случилото се е страхотна обида за нея. До момента никой от тримата не е коментирал темата, нито пък има други индикации, че младата китаристка е в роматични отношения с Кийт Ърбан, докато изнасят концерти по света.

Кънтри певецът и друг път е бил подозиран в изневяра. В навечерието на сватбата му с Кидман моделът Аманда Уайът твърди, че е имала афера с него, но той категорично отрича. За актрисата това е голям удар, още повече че по това време отношенията им са подложени на големи изпитания. Само четири месеца след сватбата трябва да се разделят. Причината е, че Кийт постъпва в клиника, за да се лекува от своите зависимости към алкохол и наркотици. Чак години по-късно той събира смелост да говори публично за този период в живота си, и то, за да благодари на съпругата си за голямата подкрепа и любов.

Когато се омъжва за него през 2006 г. в родната си Австралия, Кидман не само е лудо влюбена в Кийт, но ѝ решена този път нещата да се получат по най-добрия начин. Тя вече има зад гърба си 11-годишен брак с колегата си Том Круз, белязан от непрекъснато преследване от папараци и медиен интерес.

Затова, макар да е само на 40 г. по това време, решава да зареже филмовата си кариера, за която мечтае от малка, и да се посвети на отглеждането на децата си. Майка ѝ обаче успява да я убеди да не се отказва съвсем от актьорството, а да потърси проекти, които наистина я вълнуват и не са толкова натоварващи като снимачен процес. Така Кидман започва да редува участия в блокбъстъри с телевизионни филми през няколко години. Критиката я определя като актриса, която умее да поема рискове и да прави всяка роля с нещо ново и дълбоко. Кариерата ѝ отново тръгва нагоре и даже на моменти засенчва предишния ѝ младежки период,

доминиран от брака ѝ с Том Круз

В творчески план последната година е много силна за нея. Снима се в няколко филма с еротичен привкус, сред които Babygirl, обявен за истинско културно явление заради начина, по който представя темата за сексуалността на по-зрелите жени. За да изгради образа на героинята си - успешна дама, която е недоволна от брака си и започва любовна връзка със стажант, Кидман се подлага на доста горещи секссцени пред камера. По-късно ще признае, че това е било толкова натоварващо, че се е получило нещо като прегряване.

“Имаше моменти по време на снимките, когато си казвах: “Не искам повече да изпитвам оргазъм. Не се доближавайте до мен. Мразя да правя това. Не ме интересува, ако никога повече не бъда докосната в живота си”, обяснява 58-годишната актриса и добавя, че е успяла да го преодолее. Нейни приятели даже твърдят, че след редицата награди и положителни рецензии за играта си Никол е получила чувство на освобождаване и увереност, че се справя добре с остаряването. Преди това тя често търсела одобрението на съпруга си по този въпрос.

И макар Кийт Ърбан винаги да е казвал колко страхотно изглежда и как приема разголването ѝ пред камера като част от нейното творчество, едно прекъснато интервю издава, че може да е имал резерви. Докато през юли говори пред австралийска радиостанция за свой предстоящ концерт, 57-годишният певец е питан какво мисли,

когато вижда съпругата си с по-красиви млади мъже

като Зак Ефон в любовни сцени. Ърбан не отговаря и спира интервюто. Случката е доста изненадваща, тъй като само преди няколко месеца Никол е говорила колко подрепящ съпруг е той. “Толкова съм щастлива, че имам Кийт, който е моята любов, моята дълбока, дълбока любов. Това ми дава възможност да върша всичко, което трябва, защото знам къде винаги мога да се върна”, казва актрисата в интервю.