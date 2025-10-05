Топмодел на Армани замени подиума с тишината на будизма

Италианецът 14 години дефилираше за Краля на модата

Милиони по света са виждали красивото лице на Фабио Манчини - години наред той озаряваше най-престижните модни подиуми от Милано до Токио, беше и по кориците на най-известните списания. Днес обаче името му звучи не просто като символ на стил, а като олицетворение на вътрешна трансформация, дълбока човечност и неподправена духовност. Един от 25-имата най-сексапилни мъже на планетата според световните модни класации, любимец и муза на починалия преди седмици Джорджо Армани, Манчини днес разказва съвсем друга история - тя е пълна с болка, търсене, съзряване и нова мисия в живота.

Историята на Фабио започва почти като на филм. Преди 20 години, едва на 18, синът на италианец от Кастеланета в Пулия, и на итало-индийка, работи като продавач. Магазинът му се намира близо до емблематичната Виа Монтенаполеоне в Милано, улицата на най-скъпите бутици. По онова време Фабио изживява вътрешна криза заради раздялата на родителите си. “Залитах, лутах се в тъмното, нямах отправни точки, работех и търсех своя път в живота”, разказва той пред италиански медии.

Един ден, докато отива на работа, забелязва фотосесия на улицата. Асистент на Джорджо Армани го спира и го пита иска ли да опита като модел. На следващия ден Фабио отива на пробен кастинг. “Маестро Армани ме видя, но видя не само външността ми, а и моята самота, крехкия ми характер и най-вече страховете ми. Научи ме как да ги превърна в сила. Само за ден и изведнъж аз се озовах на модния подиум, за да дефилирам за него”, разказа Манчини пред “Кориере дела сера”.

Малко по-късно 18-годишният тогава младеж получава договор за работа с Армани. Животът му се променя радикално - от 600 евро на месец, които получавал като продавач, той

започва да печели по 2000 евро на модно ревю

Армани му подава ръка не само в професионалния свят, а и в личния. Учи го, че “най-красивата дреха, която можеш да облечеш, си ти самият”, и че “вътрешната красота надделява над физическата”. Мъдрост, която Фабио си повтаря и днес. Италианецът става мост между топмоделите от 2000 година и милениалите.

След повече от 14 години на върха на модния свят, лице на над 10 кампании на Армани, който за него е като втори баща, след 7 години работа за Долче и Габана Манчини решава да слезе от подиума. “Имах всичко, но не бях щастлив. Нямах дори връзка с родителите си.” Така започва новият му път - през тишината на будистките манастири в Индия и с вътрешно прераждане.

Той прекарва месеци в будистка медитация, вдъхновен от корените на майка си и ученията на Далай Лама. Не се определя като будист, но прилага философията на добротата и състраданието в ежедневието си. Плод на този нов път е излязлата миналата година негова книга “108 пъти си прощавам”, издание на “Рицоли”. Сега Манчини пътува из Италия и Европа с проекта си Fabio Mancini School Project, подкрепен от министерствата на здравеопазването и социалната политика. Посещава училища – вече над 160 институции в Италия, Франция, Ирландия и Индия, за да говори за психичното здраве, за важността на добротата и уважението.

“Казвам на младите: истинската красота е в това да си добър човек. В света на модата бях известен с това, което правех, но не и с това, което съм. Днес искам да бъда модел за вдъхновение, а не просто топмодел.”

Фабио е един от малкото мъже в публичното пространство, които говорят открито за уязвимостта, сълзите и провалите си. За него красотата не е във фотошопа и мускулите, а в искреността, съпричастността и способността да показваш емоции.

“Стига с онзи образ на мъжа, който не трябва да плаче

Мъжът също може да бъде красив, когато показва чувствата си, когато говори за сексуалността си, когато се изразява с елегантност и мярка.”

След смъртта на Джорджо Армани Фабио споделя с болка: “Отиде си вторият ми баща. Спомням си как преди първото ми ревю той сложи ръка на лицето ми и ми каза: “Сега ти представяш Италия”. Тогава осъзнах, че той вижда в мен нещо повече от хубаво лице.”

“Заедно с вас премина половината от живота ми. С вас опознах стойността на труда, на прецизността, на стакановизма”, написа в профила си в инстаграм Манчини след смъртта на Армани. “Благодарение на вас обиколих света, познах много нови градове, култури и хора. Благодарение на вас се влюбих за пръв път, откривайки значението на думата любов. За вас направих избор, в който стойността на парите нямаше стойност. С вас и думите ви се уповавах в спомените си за един баща, който отсъстваше и ми липсваше през онези години. С вас се научих да пиша писма и да изливам чувствата си, без да се срамувам… С вас днес си отива и част от мен”, написа още Фабио в обръщението си към синьор Армани, както го нарича, след смъртта му.

Сега Манчини живее в Пулия, до дядо си, сред маслинови дръвчета и тишина. Фабио казва, че е възстановил отношенията с родителите си, че се е отказал от блясъка, но не и от същността. Работи по нова фондация, вдъхновява новото поколение и напомня на всички, че “Истинската красота е тиха. Не заслепява, а осветява”.

38-годишният мъж споделя, че в пътуването си към будизма “се е научил да се наблюдава със спокойни очи, без да се съди много и откривайки, че единственото истинско пътуване, което можем да предприемем, не е към нови земи, а към собственото ни съзнание”.