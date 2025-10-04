Млад чужденец е любимият на Венета Райкова - заможен, ревнив и успял

Тодор Славков ѝ предложил годеж, имала авантюра с национал от "Левски"

“Колко мъже обича жената в живота си? Отговарям - двама! И нямам предвид сина ѝ и баща ѝ, това е ясно. Жената обича само двама мъже през целия си живот. Единият е този, който я е губил, “убивал”, пренебрегвал. Мъж, до когото тя е издържала разпятието. И втори, който я е свалил от кръста, отнесъл я е на ръце в дома си и е излекувал всичките ѝ рани!”

В това е убедена някогашната Мис Мини 92 Венета Райкова, която и днес е звезда от екрана, с много ухажори и фенове в сутрешния блок на bTV. Красавицата, която е добре познато телевизионно лице, започна да кани “най-горещите” родни звезди от шоубизнеса и да ги разпитва без задръжки за личния им живот, а между другото разказва и за своя, без притеснение, както винаги е правила.

“Четири години спя с различни мъже, за да забравя един водолей”, разкри в социалните мрежи Венета Райкова. Тя не издава името на мачото, разбил сърцето ѝ. Споменава само зодията му и споделя, че търси негов заместител. “Нараних свестни мъже заради него през тези години”, изповядва се Райкова. Заради атрактивно-провокативната си външност Венета стигна до кориците на мъжките списания.

Е, явно го е намерила. Тъй като от миналото лято тя е щастлива с млад мъж, чужденец, който е богат и успял и силно я ревнува. Венета дори пусна фото на ръката му в мрежите и сподели, че тайнственият ѝ любим не искал тя да се връща в телевизията, но склонил, след като това ще я направи щастлива.

Водещата дори показа

пръстен на ръката си,

за който не стана ясно дали е годежен, но е “много скъп” по нейните думи.

“Сега ми предлагат и двама мъже, но не става. Канят ме у тях хората, защото явно са бедни и не могат да си позволят ресторантите, в които аз се храня”, смее се Венета на ухажорите си, като добавя, че дълго време след развода с Тихомир, от когото има син - Патрик, не е искала да погледне и един мъж.

“Не искам да имам личен живот, ще си гледам детето и предаването “Папараци”, сподели тя през 2018 г. През годините журналистката и Тишо на няколко пъти са пред развод, но никога не стигат до края. Връзката им започва в началото на 2005 година. Участникът от “Биг Брадър” бе луд по журналистката и признава, че е влюбен в нея, в национален ефир. Тихомир кани Райкова да посрещнат Нова година заедно и точно там пламва любовта им.

През юли 2007 г. обаче той изненадващо подава молба за развод, като не изтъква някаква причина. Това кара Райкова да напусне семейния дом и да спи в строяща се сграда, в която е купила жилище. След три месеца разговори и убеждения, че още се обичат и любовта им трябва да продължи, Венета и Тихомир се събират отново и през 2009 г. се ражда момчето им Патрик. Малко след това двамата окончателно се развеждат “по приятелски”. Късите поли бяха запазена марка на водещата, но напоследък е сменила стила си.

“Нищо в моя живот не е било нормално. Страданията са оставили отпечатък в мен може би от детството. Нямам доверие на мъжете”, споделя тя.

Водещата само веднъж се престраши пред цяла България да разкаже за системния тормоз, който е упражнявал баща ѝ Румен Райков над нея и майка ѝ Цанка. Журналистката е на две годинки, когато родителите ѝ решават да се разделят. Венета и до днес не може да забрави постоянните скандали в семейната къща в Попово. По-късно от майка си тя научава за изневерите на Румен Райков. След развода Венета

остава при майка си и дълги

години не вижда татко си

Тя е дете и няма как да се свърже с него. Той пък не я търси, защото не иска да се среща с майката. Венета обвинява баща си, че никога не се е интересувал от нея.

След демокрацията излиза още един тъмен факт от биографията на бащата на Венета Райкова. Той е “осветлен” като сътрудник на Държавна сигурност. Пред своите приятели Румен се кълне, че никога не е топил близки хора, за да се издига в кариерата. “Наистина за известно време работих за Държавна сигурност. Не беше нещо сензационно. Бях в икономическото разузнаване. Помагал съм на държавата”, разказва Румен с идеята да изчисти името си. В очите на Венета той никога няма да бъде реабилитиран. Предаването “Горещо”, което бе рекламирано като “първия телевизионен таблоид”, я изстреля в медийните среди.

Тя го обвинява за

тежкото си минало

и за проблемите в нейното собствено семейство. Но вече и това е забравено.

“Нямам детски травми аз”, каза водещата пред криминалния психолог Тодор Тодоров, който бе гост в “Преди обед”. Психологът се разсмя на думите ѝ, а тя допълни, че е ходила на терапия преди време, но никой не ѝ е помогнал и сама се е справила с проблемите си. През годините красивата журналистка е имала стотици ухажори и известни любовници. Внукът на Тодор Живокв - Тодор Славков, дори ѝ предложи годеж, но връзката им се разсъхна, без да се разбере защо.

Венета бе спрягана и за любовница на Христо Мутафчиев, на Андрей от “Сблъсък”, на Сашо Пелев, който вече не е журналист, на футболистите Елин Топузаков и Георги Бачев. Самата тя харесва най-вече футболисти заради плочките им, по собствените ѝ думи. Сама признава за авантюра със звезда на “Левски” и националния отбор след първото си интервю.

“Не стана така, защото по време на тази командировка на морето се разгоря любов с един известен певец, а когато се прибрах в София, се влюбих в друг. Така е, когато си на 18, а и тъкмо бях станала първата “Мини Мис България”, работех в БНТ и в светски вестник и

средата ми беше такава -

известни и красиви мъже,

а фокусът ми беше кариерата, а не бракът”, споделя журналистката.

За себе си водещата казва, че когато е влюбена, е “мързелива, честна и песимист”, което може би ѝ пречи да задържи мъж до себе си. Със съпруга си Тихомир, който се призна в любов от екрана на “Биг Брадър”, без да я познава лично.

Иначе днес блондинката е категорична, че е щастлива, отдадена на детето си и новата връзка. Цели 10 години тя бе водеща на таблоидното предаване “Горещо” по Нова тв. През 2008 г. водеше коментарната рубрика към “Биг Брадър 4” - “Малката сестра”. През 2014 г. бе част от Домсъвета към “ВИП Брадър: Образцов дом”. Водила е и “Голямата уста” към шоуто. От април 2013-а до началото на 2016 г. води всекидневно едночасово шоу по ТВ7 - “Дневникът на Венета”. През 2017 г. прави “Горещи срещи с Венета Райкова” по BIT. От септември 2017 до март 2020 г. води “Папараци” по bTV. И сега отново плува в свои води.