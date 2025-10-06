Момчето, което не ставаше за волейбол и трябваше да почне да стреля с лък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Любимият гигант на България става на 60 години днес

Едно момче лежи на дюшеците във физкултурния салон на спортното в Русе, докато около него останалите тренират волейбол. Високо, стройно момче.

В салона влиза другарят Иван Шатов, един от най-известните треньори на млади състезатели в миналото. Дълги години води и националния отбор за юноши. И е вцепенен от гледката. Обясняват му, че от гиганта нищо не става и ще го пращат да тренира стрелба с лък.

Изумен, Шатов нарежда да се готви индивидуално и след месец ще мине да го провери. Така стрелбата с лък изпуска големия си талант, а волейболът се сдобива с Любо Ганев.

В понеделник любимият гигант на България става на 60 години. Той както винаги се чувства на 20 и е готов за поредното предизвикателство...

През 1984 г. Любо Ганев се мести в ЦСКА, където печели 5 шампионски титли в България.

След промените през 1989 г. го пускат да замине за Италия и в Кунео го приемат като Господ. По това време

българите не догонваха

италианците, а ги учеха

как да играят волейбол

Пътят му на професионален волейболист приключва в гръцкия “Арис”.

Историите с Любо Ганев могат да се разкажат в няколко романа. Дори е прострелван в пръста на крака заради волейбола след разходка из нощен Сао Паулу.

Това се случва през 1990 г., когато националите са на турнир преди световното. С националния отбор Ганев участва на две олимпиади, като печели и бронз от световното във Франция през 1986 г.

Най-силните му оръжия на терена бяха сервисът и блокадата. Началният му удар бе измерен на 130 км/ч в Италия.

Може да бъде наречен Ромарио на волейбола. Точно както бразилеца в “Барселона”, само и само да получи почивка, може да направи чудеса на терена. Любо е същият на волейболния корт.

След края на кариерата си се захваща с бизнес - в много посоки. Представител е на една от най-известните фирми за спортна екипировка, направи и верига за метан.

Най-омразното му нещо в живота са диетите. Като играч в огромни количества

ползвал “допинг” -

тирамису, любимия

му десерт до днес

Любо е известен и с това, че никога не ходи на лекар. И вече приема своите 190 кг за нормални при ръст от 210 см.

“Защо ми е лекар, като се чувствам добре”, казва с вечната си усмивка гигантът.

В последните 5 г. е президент на волейболната федерация. Щеше да изкара само един мандат, но се съгласи да остане. И добре, че го направи. Защото лятото на 2025-а се превърна във волейболно. Няма друга федерация в отборните спортове у нас, която да се гордее със световен шампион при девойките, сребърен медалист при мъжете и още куп успехи във всички възрастови групи.