Юлиан Костов води новото шоу The Floor по Нова тв

Актьорът Юлиан Костов за първи път ще бъде водещ в телевизионния ефир. Той ще поеме новото предаване “The Floor: Превземи играта” от пролетта. Ще участват 100 играчи, които ще се състезават за знания.

Актьорът е и продуцент и режисьор, като печели международно признание в световноизвестни продукции. Освен това стана първият българин с роля в Националния театър на Лондон. Има над 35 роли в чуждестранни сериали, а българските зрители го гледаха тази пролет в лентата “Майките”. Там си партнираше с приятелката си Мирела, която тепърва учи за актриса. В момента аудиторията я гледа в риалитито “Traitors: Игра на предатели” по Би Ти Ви.