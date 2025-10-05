Представят Тили Норвуд като следващата Скарлет Йохансон

Нова, млада и амбициозна актриса разгневи актьорите в Холивуд. Кариерата ѝ има летящ старт, а самата тя е изключително красива брюнетка с чаровна усмивка. Но не това я превърна в най-новата мания на филмовата индустрия.

Тези дни на кинофестивала в Цюрих Тили Норвуд бе представена като новата Скарлет Йохансон. Филмови компании вече се надпреварват да работят с нея, а агенции за таланти са се наредили на опашка, за да я представляват.

В профилите ѝ в социалните мрежи има комедиен скеч, в който се описва като “съседското момиче”.

Тили обаче е силно презирана от актьорите заради една нейна особеност - тя не съществува. Въпреки че прилича на смесица от Гал Гадот, Ана де Армас и Ванеса Хъджънс, Норвуд е творение на студио за таланти с изкуствен интелект, наречено Xicoia. Буквално тя е AI звезда. И Холивуд не е доволен.

Актьорската кариера на Норвуд засега се състои само от комедийния скеч, наречен AI Commissioner. “Може би съм сътворена с изкуствен интелект, но в момента изпитвам много реални емоции. Много съм развълнувана за това, което предстои!”, пише във фейсбук профила на Норвуд в деня, в който скечът беше публикуван, съобщи “Гардиън”.

В скорошна публикация виртуалната актриса се похвали, че “за 20 секунди се борих с чудовища, избягах от експлозии, продадох кола и почти спечелих “Оскар”. Всичко това за един ден работа... буквално! Намерете си актриса, която може да направи всичко това”.

“Създаването на Тили за мен беше акт на въображение и майсторство, подобно на рисуването на герой, писането на роля или оформянето на представление.

Такива творения трябва да се оценяват като част от собствения им жанр, а не да се сравняват с човешки актьори”,

написа Елин ван дер Велден, нидерландска актриса и комедиантка, както и създателка на Тили, цитирана от Би Би Си.

“Норвуд не е актриса, а персонаж, направен от компютърна програма, която е обучена на базата на работата на безброй професионални изпълнители. Тя няма житейски опит, от който да черпи, няма емоции и от това, което сме видели, публиката не проявява интерес към гледането на компютърно генерирано съдържание, което е отделено от човешкия опит”, заявиха от Американската федерация на телевизионните и радиоартисти (SAG-AFTRA).

Досега реакцията срещу Норвуд идва от актьори, чиито работни места тя заплашва да заеме. Мексиканската актриса Мелиса Барера написа в инстаграм: “Надявам се всички актьори, които са представяни от агента, замесен в това, да го зарежат”, а Мара Уилсън от “Матилда” публикува: “А какво ще стане със стотиците живи млади жени, чиито лица са комбинирани, за да я създадат? Не можехте ли да наемете някоя от тях?”. Ралф Инесон от “Фантастичната четворка” беше малко по-директен, като написа в X: “Махай се!”.

“Уау… не, благодаря”, пък коментира актрисата от “Игра на тронове” Софи Търнър.

В “освиркванията” на AI звездата се включи и Емили Блънт. Когато ѝ показаха изображение на Норвуд, тя възкликна: “Не, сериозно ли? Това е изкуствен интелект? Боже мой, прецакани сме. Това е наистина, наистина страшно. Хайде, агенции, не правете това. Моля ви, спрете. Моля ви, спрете да ни отнемате човешката връзка”.

Изкуственият интелект е една от най-критикуваните технологии в Холивуд и се превърна в основна тема на спорове по време на стачките преди две години, когато сценаристи и актьори настояваха за защита от нейното прилагане.

В изявлението си относно Норвуд SAG-AFTRA припомни на агенциите и студиата, че използването на системата в проекти може да застраши договорните защити, които бяха извоювани след стачката през 2023 г.

Британският актьорски синдикат Equity се присъедини към критиките.

За някои представители на Холивуд обаче

Норвуд е идеалът за това какъв трябва да бъде един актьор

Представете си човек, напълно покорен на желанията на режисьори и продуценти. Без его и творчески принос. Без огромна заплата и остаряване. Ако Норвуд беше звездата в “Магьосникът от Оз” вместо Джуди Гарланд, Луис Б. Майер нямаше да трябва да я държи на диета от пилешка супа, черно кафе, хапчета за отслабване и цигари. Не е ли това тяхната мечта?, пише “Гардиан”.

Единствената утеха за Холивуд е, че именно зрителите решават дали изкуственият интелект ще се превърне в норма в киното. Бъдещето на Норвуд зависи най-вече от това доколко е финансово изгодна. Ако публиката реши, че сме готови да плащаме, за да гледаме красиво момиче, което може да се променя във всеки един кадър, тогава AI ще остане с нас поколения наред. Но нека си припомним как всички обявиха 3D за бъдещето на киното, когато “Аватар” излезе преди десет години. Нужни бяха само три слаби филма, за да си отиде тази мода. Не е невъзможно да се случи същото и сега.