Препи стилът от елитните университети в САЩ влезе във всекидневния гардероб

Блейзър с герб или емблема и кашмирен пуловер, метна на раменете, са характерни за този вид мъжко облекло

Поло тениска, оксфордска риза, блейзър с емблема и онзи леко арогантен поглед, сякаш сте прекарали поне половината лято на яхта. Това е светът на препи стила – естетика, родена в университетите на Източното крайбрежие на САЩ, която десетилетия по-късно се настани трайно в модната култура на целия свят. И макар терминът preppy да звучи леко чуждо на родния моден речник, шансовете да сте носили нещо препи, без да го осъзнавате, са големи. Ако имате риза с копчета на яката, вълнен пуловер, класическо сако или къси панталони в пастелни цветове, вече сте част от клуба.

Preppy идва от preparatory schools – частни подготвителни училища в САЩ, които подготвят учениците за най-престижните университети – като “Харвард”, “Йейл” и “Принстън”. Още през 50-те и 60-те години учениците в тези среди започват да създават собствена модна естетика – без натрапчиви лога, без крещящи цветове, но с ясно послание: “Аз съм част от елита – без да ми се налага да го доказвам”.

Препи стилът не крещи, той нашепва и го прави с класа

Типичният препи аутфит включва оксфордска риза в бяло, синьо или райе и тя винаги е старателно изгладена. Кашмиреният пуловер понякога е преметнат небрежно през раменете. В тази линия влиза поло тениска. А също и чино панталоните, които никога не излизат от мода. Те са елегантни, но не прекалено формални. Подходящи за почти всеки повод, от офис срещи до неделна разходка в парка. Изработени са от лека и здрава памучна тъкан, наречена chino cloth. Тя може да бъде 100% памук или смес с малко еластан, за допълнителен комфорт и леко еластично усещане. Кройката им обикновено е права или леко вталена, с чисти линии и минималистичен дизайн. Традиционните чино панталони имат два странични джоба, два задни и са без ръбове или с много фин, почти невидим такъв. Най-разпознаваемият и класически цвят на чино панталоните е бежовият или каки. Но с течение на времето се появяват и в други неутрални тонове като тъмносиньо, сиво, черно, маслиненозелено, както и в по-смели цветове - бордо, керемидено, светлосиньо.

Чино панталоните имат интересна история. Те са част от военната униформа на американската армия още от края на XIX век. Името им идва от испанската дума chino, което означава “китайски”, защото платът първоначално е бил произвеждан в Китай. След като войниците се завръщат от служба, започват да носят панталоните и в ежедневието си, с което те бързо навлизат в цивилната мода. През XX век чино панталоните се превръщат в символ на академичната и университетска мода в САЩ. Блейзър със златни копчета, към който има пришит герб или емблема, също е характерна част от препи стила. Обувките са мокасини или лоуфъри - елегантни модели, без връзки и с ниска подметка. И двата варианта могат да се носят със или без чорапи, в зависимост от сезона.

През 80-те години препи стилът става още по-популярен с издаването на култовото ръководство The Official Preppy Handbook, в което се описват правилата на живот на “истинския препи” – от гардероба до имената на яхтите. Важно е, че

препи стилът не се изчерпва само с облеклото. Той е възпитание, навици, поведение,

образование и принадлежност към определена културна прослойка. Препи човекът никога не демонстрира статуса си агресивно. Неговото превъзходство се подразбира – от маниерите, начина на говорене, фамилното име и училището, в което е учил. Истинският препи никога не се хвали, че е учил в “Харвард”. Просто казва, че обича есента в Бостън. Истинският препи идва от частно училище – т.нар. prep school – и след това продължава в Ivy League университет (като “Харвард”, “Йейл”, “Принстън”).

Спортовете, които практикува, са тенис, лакрос, гребане, голф

И приема баскетбола и футбола като прекалено масови.

Според ръководството препи стилът има своите ясни правила и нито едно от тях не включва показност. Дрехите трябва да изглеждат така, сякаш са наследени от баща ви и са носени всяко лято в тежкарски курорт. Стилът е небрежен, но скъпо изглеждащ. Тайната е в това да се носят висококачествени материи – памук, лен, кашмир. За да сте истински представител на препи стила, дори кучето ви трябва да е с определена порода - голдън ретривър или лабрадор. Важно е също каква кола карате - тя не бива да е върхът на технологиите, а напротив, задължително трябва да е ретро, но много скъп и перфектно поддържан модел. А яхтата трябва да носи фамилия или в името ѝ да има намек за произхода на собственика. Всичко в живота на препи личността трябва да изглежда сякаш го притежава от поколения. Но най-важното за препи културата е, че тя не признава показния лукс, логоманията или трендовете. Разчита на традиции, на приемственост и на усещането, че мъжът е част от свят, който не се нуждае от одобрение, защото той сам задава критериите.