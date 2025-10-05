ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владимир Зарев, когото наричат в Германия българския Балзак

Владимир Зарев

Рожден ден днес има акад. Владимир Зарев, навършва 78 лазарника. Ще ги отпразнува в много тесен приятелски кръг, многобройната му челяд ще го поздрави по джиесема. На 22 септември той получи поредното си признание - стана носител на Голямата награда “Христо Г. Данов” за цялостен принос в националната книжовна култура.

Владимир Зарев е сред най-изящните ни творци на словото, напоследък е и член на Издателския съвет към УС на БАН. Преведен е на много езици. А немският вестник “Берлинер Цайтунг” написа: “Владимир Зарев е българският Балзак, чийто роман “Разруха” е повествование за историческия обрат в България, за какъвто германската литературна критика все още мечтае”.

Продължават срещите му с читатели в цялата страна, на които той разказва много интересни неща за написването на най-новата си книга “И аз слязох”.

Наздраве, приятелю! И да почерпиш!

Владимир Зарев

