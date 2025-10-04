ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЧРД на Даниел Панов - кмета, който знае как се подрежда удобен за живеене град

1420

На телефона, за да знае всеки проблем, предизвикан от двудневните валежи, ще прекара рождения си ден кметът на Велико Търново Даниел Панов. Това не е изненада, защото той може да бъде видян посред нощ на пожари, ВиК аварии, край прииждащи реки, за да координира лично и да помогне на съгражданите си.

Работохолизъм и отдаденост са качествата, които му помагат да подрежда един удобен за живеене град с невероятна симбиоза между царствено минало и модерно настояще. “Направи добро и то ще ти се върне стократно” е максимата на кмета, който е и председател на сдружението на общините в България. Известен като страстен защитник на семейните традиции, той обича родното Арбанаси през всички сезони и съпругата си Даниела - най-откровения му критик.

“24 часа” му желае да е здрав и щастлив!

