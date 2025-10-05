ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С 800 000 лева реновират "Арена Созопол"

Как се пътува в Израел по време на война

Христо Николов

[email protected]

Тел Авив

Туризмът в страната почти спря, посрещат по-малко чужденци, отколкото България

Икономиката на страната не е пострадала, защото не зависи от чуждите туристи, но на фона на липсата се забелязват още повече ултраортодоксалните евреи

“Знам какво да направя при терористична атака – лягам по корем на земята и закривам главата с двете си ръце”, казва възрастна англоговореща туристка на жена в униформа с автомат в ръцете в дружески разговор на една автобусна спирка в Ерусалим.

Стената на плача
Стената на плача

“Не, госпожо – това важи само за открити пространства. Тук в града трябва да влезете в укритие, а ако няма – в първата сграда, която ви попадне”, поправя я любезно военнослужещата, преди и двете да се качат в автобуса.

Този подочут разговор говори много за случващото се в Израел. На 8 септември т.г. двама палестинци спират колата си на оживено кръстовище точно срещу централната автогара на Ерусалим и откриват огън по многото хора, чакащи на отсрещната автобусна спирка.

Сърцето на стария град Тел Авив - Яфо
Сърцето на стария град Тел Авив - Яфо

Убиват 8 човека и раняват тежко 12, седем от които са откарани в болница в много тежко състояние. Самите бойци на “Хамас”, както се оказва по-късно, са убити на място от един войник и от един въоръжен цивилен. Всичко това става буквално на две крачки от подхода към Стария град, който е един от най-посещаваните обекти на поклонническия туризъм в света.

Манастирът "Св. Петър", основан още по време на един от първите кръстоносни походи
Манастирът "Св. Петър", основан още по време на един от първите кръстоносни походи

Не може да се каже, че такива случки са станали чак всекидневие в Израел от 7 октомври 2023 г. насам, когато “Хамас” нападна страната и отвлече и уби стотици хора. Но напрежението, което

по тези земи никога не е стихвало напълно,

определено е по-голямо и това доведе до безпрецедентен спад на туристите.

Той достига до 81% и ефектът се равнява на това, което се случи по време на пандемията, даже го задминава. Рекордът по посещения на чужденци в страната с цел почивка или екскурзия е бил 4,5 млн. души, докато към момента има под 1 милион, с други думи, Израел посреща по-малко чужди туристи, отколкото България.

Мястото, на което се е провеждал фестивалът за рейв музика - основен обект за нападение на бойците на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.
Мястото, на което се е провеждал фестивалът за рейв музика - основен обект за нападение на бойците на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Това няма никакво значение за израелската икономика, която изобщо не зависи от този отрасъл, осигуряващ дори в най-добрите години не повече от 2% от БВП.

Но гледката на полупразните улички около Божи гроб, пък и навсякъде из Ерусалим да изпъква още по-силно броят на ултраортодоксалните евреи. Те и преди бяха много, просеха милостиня, но напоследък са станали много по-видими и все по-шумно протягат ръка към минувачите.

Нещата са се изострили, откакто миналата година решение на Върховния съд постанови, че правното изключение, което освобождаваше тези граждани от военна служба, е изтекло през март 2024 г.

Почти всеки втори обитател на този кибуц е бил нападнат и отвлечен на 7 октомври.
Почти всеки втори обитател на този кибуц е бил нападнат и отвлечен на 7 октомври.

Засега нищо не се е променило, защото ултраортодоксалните евреи смятат Върховния съд за светски орган на властта, с който не са длъжни да се съобразяват. Пък и в коалицията на Бенямин Нетаняху има няколко ултраортодоксални партии, които

заплашват да се оттеглят от управлението

Това е малък елемент от доста пъстрия политически живот в държавата. В Израел днес има и много повече протести, отколкото когато и да било. Но твърденията, че всички са против Нетаняху, са доста пресилени. В Тел Авив, в Ерусалим, в Хайфа, в Ашдод – навсякъде в големите градове почти непрекъснато се организират мирни протести.

Укритие на автобусна спирка.
Укритие на автобусна спирка.

Част от населението протестира, защото смята, че Нетаняху действа твърде меко с враждебните държави и се е провалил напълно в задачата да върне останалите заложници у дома.

Буквално до тях на същия площад протестират онези, които смятат, че с някои действия правителството е отишло твърде далеч и е затръшнало вратата пред постигането на какъвто и да е, камо ли траен мир в региона. Например ликвидирането на иранската ядрена програма, превземането на Ивицата Газа, обстрелът на Доха и ред други действия. Тези противоречия обаче не изострят обстановката вътре в самия Израел и не водят до никакво напрежение по улиците.

Пътят към Ивицата Газа
Пътят към Ивицата Газа

Но едно нещо прави впечатление – страната сякаш още живее на 7 октомври 2023 г. Няма фасада или дори стена, която да не е облепена със снимките на неосвободените все още от плен съграждани, а слоганът Bring them home! Now! извира буквално отвсякъде.

Няма и автобусна спирка, до която да не са поставени бетонни укрития,

за да приютят минувачите в случай на стрелба

А местата в южната част на страната, тясно свързани с нападението на бойците на “Хамас”, привличат все повече посетители.

Например кибуците до границата с Газа. Един от тях, от който всеки втори е отвлечен, е изоставен така, както е бил на 7 октомври – с дупки от куршуми по стените на къщите, с преобърнати детски люлки и катерушки, тук таме с опожарени стаи, в които от мебелите и домакинското обзавеждане са останали руини.

Близо 1600 опожарени автомобили в района около границата с Газа са събрани в нещо като гробище за стари коли. Където са струпани и джиповете на нападателите. Гледката е потресаваща и гробището вече привлича посетители от цял Израел.

Поляната, на която се е провеждал фестивалът за рейв музика, днес се е превърнала в гора от стълбове, на които са окачени портретите и кратко описание на почти всеки млад човек, който е бил убит на място или отвлечен. Пространството наоколо е осеяно с макове – символ на надеждата в Израел.

8 септември 2025 г. вечерта - на това място няколко часа по-рано двама бойци на "Хамас" разстрелват невинни хора, чакащи на автобусна спирка.
8 септември 2025 г. вечерта - на това място няколко часа по-рано двама бойци на "Хамас" разстрелват невинни хора, чакащи на автобусна спирка.

