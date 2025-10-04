Доц. Христо Попов: Хераклея Синтика генерира зрителски интерес и материали, които ще бъдат откривани тепърва

Един голям археологически обект като Хераклея Синтика със сигурност генерира зрителски интерес и материали, които ще бъдат откривани тепърва. Това каза директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. Христо Попов.

Той обясни, че сумата, която е била необходима за реставрирането на скулптурата е надхвърлила 50 хиляди лева. Благодарение на подкрепата на ръководителя на националната програма за научна инфраструктура ИНФРАМАТ, голяма част от необходимите средства и ресурси са осигурени.

През последните няколко месеца няколко специализанти от Националната художествена академия са преминали през възможността да работят върху статуята на Хераклея Синтика, каза доц. д-р Христо Попов. Той поясни, че процесът по реставриране на скулптурата е продължил дълго заради необходимостта нещата да се случат както трябва, а резултатът да удовлетвори всички. Днес връщаме щафетата с огромно облекчение. Това, което взехме в началото на декември миналата година с ангажимента да го пазим и върнем в едно по-добро състояние за бъдещите поколения, е реставрирано по един адекватен, съвременен начин. Изпълняваме този поет ангажимент, заяви директорът на НАИМ-БАН.

Той посъветва да се мисли за втора сграда на музея, защото един голям археологически обект като Хераклея Синтика със сигурност е свързан с още много материали, които ще бъдат откривани тепърва.

Директорът на Историческия музей в Петрич инж. Катя Стоянова каза, че всички от екипа на музея са щастливи да посрещнат реставрираната скулптура. Доволни сме, че вторият младеж от Хераклея Синтика зае достойно мястото си. Очакваме посетителите, които да дойдат и да оценят високата художествена стойност на скулптурата. Проф. Вагалински откри наскоро още по-мащабна част от скулптура на Херакъл. Това дава обещание за следващи интересни находки. Съвсем сериозно трябва да гледаме в перспектива. Един хоризонт от десет години задължава да има ново експозиционно пространство, смята директорът на Историческия музей. Според нея най-подходящото място е Хераклея Синтика. Исторически музей – Петрич се развива много добре. Много сме щастливи от екипа за това, но трябва да мислим и занапред, каза Стоянова.