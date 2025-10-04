ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синът на София Лорен вдигна втора сватба с Мариам – този път пред майка си в Женева

Виолина Христова, Рим

8300
По време на гражданския ритуал.СНИМКИ Инстаграм/maestrocarloponti

Карло Понти -младши, първороден син на легендата София Лорен, вдигна втора сватба на 30 септември в Женева, където от дълги години живее италианската актриса. 56-годишният диригент, който носи същото име като баща си – покойният кинопродуцент Карло Понти, сключи граждански брак с избраницата си Мариам Шарманашвили. Двамата решиха да направят това за радост на София Лорен и в нейно присъствие, тъй като кинозвездата не можа да отиде на религиозния ритуал и на сватбеното тържество в Грузия през юли.

На снимките от сегашното събитие, публикувани в инстаграм от младоженците, се вижда усмихнатата Лорен, която е седнала и се подпира на бастун. Неотдавна тя навърши 91 г. На швейцарската сватба присъства и по-малкият брат на Карло – режисьорът Едоардо Понти, който му беше и кум. В Женева беше и синът на Мариам от първия й брак. На няколко снимки се вижда как Карло го прегръща топло.

Булката беше избрала за женевската си сватба бяла рокля, дело на известна грузинска дизайнерка. По-младата с 22 г. от Карло Мариам е от Тбилиси и е треньорка по зумба. Мнозина я сравниха с грузинска Пепеляшка. Любовта й с италианеца започва от инстаграм, където публикува своя снимка на пианото, която Карло харесва и коментира. Първоначално тя не знае кой е този мъж. Започва кореспонденция между двамата, която след това прераства в срещи на живо и годеж през септември 2024 г., по повод 90-годишния юбилей на София Лорен в Рим.

Карло Понти - младши работи с най-различни оркестри по света, а освен това е основател и художествен директор на Los Angeles Virtuosi Orchestra. За Карло това е втори брак, след този с унгарската цигуларка Андреа Месарош, от която има две деца. За Мариам също е втори брак.

