Почина чешкият писател и дисидент Иван Клима на 94-годишна възраст

Чешкият писател и дисидент Иван Клима, чието творчество и живот са повлияни от тоталитарните режими в Европа през ХХ век, почина на 94-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Синът му Михал съобщи за чешката информационна агенция ЧTK, че Клима е починал в събота сутринта, 4 октомври, в дома си, след като дълго време се е борил със заболяване.

Иван Клима публикува романи, пиеси, сборници с разкази и есета, както и детски книги, като се превръща в международно известен писател, чиито произведения са преведени на повече от 30 езика, отбелязва Асошиейтед прес.

Роден като Иван Каудерс на 14 септември 1931 г. в Прага, той се сблъсква за първи път с репресивен режим по време на Втората световна война. Тогава семейството му, което е с еврейски произход, е депортирано в нацистки концентрационен лагер. Но въпреки всички трудности, оцеляват. Комунистическият режим, който идва на власт в Чехословакия през 1948 г., изглежда обещаващ в началото за Клима и много други, които са преследвани, отбелязва Асошиейтед прес.

Иван Клима е част от група писатели, сред които Милан Кундера, Павел Кохоут и Лудвик Вацулик, които след войната се обръщат към комунизма с големи надежди, но са горчиво разочаровани от тоталитарния му характер, припомня осведомителната агенция.

Иван Клима се присъединява към Комунистическата партия през 1953 г., същата година, в която баща му е хвърлен в затвора по политически причини. През 1967 г. е изключен от партията, след като критикува властта в реч на среща на писатели. Година по-късно, през 1968 г., неговите произведения са забранени.

"Лудостта на 20-и век, за която пиша, е свързана с тоталитарните идеологии, отговорни за невероятни престъпления", каза Клима пред чешкото обществено радио през 2010 г. за мемоарите си в два тома, озаглавени My Crazy Century. "И това се случи въпреки факта, че тези страни принадлежаха към нашата цивилизация, те бяха страни с богата културна традиция", допълни той, цитиран от Асошиейтед прес.

След като изучава чешки език и теория на литературата в Карловия университет в Прага през 50-те години на миналия век, Клима работи като редактор в литературни списания и започва да пише за различни издания. Неговите многопластови разкази и романи са за хора, изправени пред машината на тоталитарната държава.

След като преподава в Мичиганския университет през 1969-1970 г., той се присъединява към чешкото дисидентско движение. Книгите му по това време се издават в родината му нелегално, отбелязва Асошиейтед прес.

След 1989 г. Иван Клима се отдава изцяло на писането. За разлика от сложните романи за възрастни, книгите му за деца бяха по-закачливи.

През 2002 г. Вацлав Хавел, по това време президент на страната, награди Клима с медал за изключителни заслуги към Чешката република. Същата година авторът спечели и престижната награда "Франц Кафка".