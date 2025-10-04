Златен почетен знак за особени заслуги към Австрия за пианистката Донка Ангъчева

Пианистката Донка Ангъчева е получила Златен почетен знак за заслуги към Република Австрия, връчен й от името на президента на Австрия Александър Ван дер Белен, съобщиха от екипа й, информира БТА.

По думите им това е едно от най-високите държавни отличия на Австрия. До този момент само шестима българи са били удостоявани с него.

„Донка Ангъчева е първият български артист, получил това изключително признание - факт, който подчертава нейната голяма роля в културния живот на Австрия и България“, пояснява Илиана Бойчева - мениджър на Ангъчева за България.

По думите ѝ наградата идва в много натоварен концертен период. В момента Донка Ангъчева изнася концерти в Австрия, а в началото на 2026 г. предстои голям концерт в София, през март - концерт в легендарната зала Мюзикферайн във Виена, класически спектакъл под егидата на Международното Шопен дружество. Донка Ангъчева е вицепрезидент на Международното Шопен дружество и се очаква в края на годината да бъде избрана за президент, каза Бойчева.

Ангъчева работи и като артистичен директор на серия от концерти за обновения театър във Винер Нойщадт (Stadttheater Wiener Neustadt). Подготвя се за третото издание на най-голямото българско културно събитие във Виена - „Гала на българската култура и музика“, която тази година ще се състои в зала „Винер Концертхаус“ (Виена). Както на Шопен галата, така и на българската гала, Донка Ангъчева е артистичен директор и основен организатор чрез нейната инициатива „Изкуството продължава да живее“.

„В несигурни времена като днешните силата на изкуството и магията на музиката ни напомнят колко ценен е животът и колко красив може да бъде. Това е причината преди години да създам моята артистична инициатива „Изкуството продължава да живее“ (Die Kunst lebt weiter), за да покажа незаменимото значение на културата дори в най-трудните моменти. Това начинание беше успешно и днес всички заедно празнуваме този успех. За мен изкуството и музиката са и израз на нашата човечност. Искам винаги да напомням за техния безценен смисъл - и едновременно да подкрепям онези артисти, чиито талант и отдаденост са ключът към това", коментира Ангъчева.

Програмата на церемонията по връчването на Златния почетен знак е включвала изпълнения на Теодора Митева (виолончело), Зориана Кушплер (мецосопран) и проф. Едуард Кутровац (пиано). Тържествена реч е държа цигуларката Лидия Байч, която подчерта огромния талант, емпатия и човечност на Ангъчева.

Сред присъстващите на церемонията са били Десислава Найденова-Господинова (извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австрия), Андреас Шагер (тенор, Wiener Staatsoper), Теодор Канитцер (президент на международното Шопен дружество), Лидия Байч (цигуларка), Зориана Кушплер (мецосопрано), проф. Едуард Кутровац (интендант на Liszt Festival), Хайнц и Гертруд Ешлиман (собственици на арт център и скулптурен парк в Art St-Urban, Швейцария), Жулиен Росие (управител на Juwelier Bucherer), Мария Гросбауер (директор на театър на Винер Нойщат), представители на Федералното министерство за жилищно строителство, изкуство, култура, медии и спорт, артисти, политици, дипломати и много други.

/ДВ