Меган Маркъл с изненадваща поява на Седмицата на модата в Париж, за да подкрепи любим приятел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Меган Маркъл се появи в шармантна бяла пелерина с риза и панталон в същия цвят на Седмицата на модата в Париж, за да подкрепи любимия си дизайнер - творческия директор на "Баленсиага" Пиерпаоло Пичоли.

Обувките й били в пълен контраст - черни на висок ток със заострен връх.

От публикациите става ясно, че Меган Маркъл и Пичоли са приятели от години, често се чували по телефона и сега за първи път тя решила да засвидетелства пред широката публика, че именно той е любимият й дизайнер.

Следващата седмица Меган и Хари ще пътуват до Ню Йорк, за да приемат наградата „Хуманитарни дейци на годината" по инициатива на Project Healthy Minds.