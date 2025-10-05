ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младите ни асове в биатлона минаха физически тесто...

Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул след обвинения, че е ционист

Роби Уилямс направи запомнящо се шоу в София. СНИМКА: ЮЛИЯН САВЧЕВ

Концертът на британската попзвезда Роби Уилямс, насрочен за 7 октомври в Истанбул, бе отменен от местните власти след протести от турски организации. Те призоваха властите да спрат шоуто на 51-годишния певец, който бе обвинен, че е ционист заради подкрепата си за Израел и заради еврейския произход на съпругата си, Айда Фийлд, родена в Турция.

Промоутърската компания обяви, че решението е взето заради опасения за сигурността и "общественото напрежение", а самият Роби Уилямс пусна пост в профила си в социалните мрежи, в който посочи, че не е имал друг избор, пише dir.bg.

"Много съжалявам, че няма да мога да изнеса концерт в Истанбул следващата седмица. Властите на града отмениха концерта в интерес на обществената безопасност. Последното, което бих искал, е да застраша безопасността на феновете си - тяхната безопасност и сигурност са на първо място. Да завърша тази епична поредица от концерти пред турските си фенове беше моята мечта, предвид близките връзки, които семейството ми има с тази прекрасна страна", написа той.

