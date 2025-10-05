ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рапър ще прави песен за световните вицешампиони на...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21435749 www.24chasa.bg

Радост Тодорова: Лекарите не показаха емпатия, когато загубих близнаците

3352
Радост Тодорова с шокиращи разкрития пред Мон Дьо / Кадри: Нова тв

Радост Тодорова, съпругата на футболиста на „Левски" Георги Костадинов, направи шокиращо и сърцераздирателно признание пред Мариян Станков - Мон Дьо. Красавицата, която загуби своите близнаци при раждането, разказа в ефира на „Събуди се" по Нова за кошмарното преживяване в болницата и за липсата на човечност от страна на медицинския персонал.

„Докато бях в болницата, лекарката ми каза, че отива на банкет. Не мога да опиша болката и разочарованието си от това отношение. Никой не прояви емпатия, след като стана ясно, че бебетата ми са мъртви", сподели със сълзи в очите Радост, пише "България Днес".

Тя разказа, че трагичният момент настъпил по време на рутинен преглед. 

Повече по темата четете тук.

Радост Тодорова с шокиращи разкрития пред Мон Дьо / Кадри: Нова тв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)