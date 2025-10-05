Радост Тодорова: Лекарите не показаха емпатия, когато загубих близнаците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Радост Тодорова, съпругата на футболиста на „Левски" Георги Костадинов, направи шокиращо и сърцераздирателно признание пред Мариян Станков - Мон Дьо. Красавицата, която загуби своите близнаци при раждането, разказа в ефира на „Събуди се" по Нова за кошмарното преживяване в болницата и за липсата на човечност от страна на медицинския персонал.

„Докато бях в болницата, лекарката ми каза, че отива на банкет. Не мога да опиша болката и разочарованието си от това отношение. Никой не прояви емпатия, след като стана ясно, че бебетата ми са мъртви", сподели със сълзи в очите Радост, пише "България Днес".

Тя разказа, че трагичният момент настъпил по време на рутинен преглед.

