Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха песен на стадион "Берое"

В Деня на Стара Загора - 5 октомври Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени" записаха нова песен и на стадион „Берое" в града, след като преди това бяха в Операта. Спортното съоръжение е поредната локация, чиято акустика беше използвана, за да обогати звученето на предстоящия албум на музикантите, предава БТА.

„Първоначално в проекта „Акустиката на България" бяха включени 26 обекта от страната, които са ми близки на сърцето и имам история с тях. Места, които са ме вдъхновявали", разказа пред БТА Вълдобрев.

В своя роден град той решава, че ще снима на две локации - в Държавна опера -Стара Загора и в известния като Стария театър, а днес Драматичен театър „Гео Милев". „В Операта, защото там за първи път усетих любовта си към музиката. А в театъра, защото там се помещаваше читалище „Родина", в което посещавах много кръжоци", разказа музикантът.

След старта на проекта и популяризирането му „започнах записите през август, а благодарение на БТА се разчу страшно много и където и да отидем всеки ме пита къде ще бъдем". Според Вълдобрев най-голям интерес имало къде ще бъдат записите в Стара Загора. По тази причина той решил да са на три места в града - в Държавна опера - Стара Загора, на стадион „Берое" и на жп гарата.

Музикантът разкри, че всеки път, когато идва на стадиона, усеща вълнение и трепет. „Представете си едно момче, на което детството е минало тук, около стадиона, и на Аязмото. Оттук се вижда и блокът, в който съм отраснал. Когато имахме домакински мачове, бях в зоната на агитката. Тук точно почувствах тази общност, това е голяма сила и голяма любов", спомни си Стефан Вълдобрев.

Българска телеграфна агенция е основен медиен партньор е проект „Акустиката на България".

Стадион „Берое", който се намира се в парка „Митрополит Методий Кусев" (Аязмото), е един от най-големите стадиони у нас. Капацитетът на съоръжението е 10 560 седящи места. Строежът на стадиона започва през 1955 година, а през юни т.г. беше направена символична първа копка за ремонт.