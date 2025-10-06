Бебе в чиния, лекарства и сърца в окови – София провокира със световно изкуство (Снимки)

Праплеменница на Фрида Кало и внучката на последния австрийски

император на Sofia Art Fair

Ще замести ли изкуственият интелект работата на художника, как се променя изкуството през последните години, защо е важно колекционерството? На тези и още много въпроси отговори единственото международно изложение за съвременно изкуство у нас - Sofia Art Fair. Част от картините и скулптурите, които бяха представени на Sofia Art Fair. СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

За три дни 27 галерии и колективи от 13 държави, сред които Франция, Нидерландия, Унгария, Италия, Австрия, Испания, Чехия, Румъния, Грузия, Азербайджан и Латвия, представиха как се е променило изкуството и какво вълнува съвременните автори. С картини, скулптури от метал, стъкло, био- и рециклирани материали, както и видеоинсталации с добавена реалност те показаха връзката на природата с човека, прекалено ли са зависими хората с технологиите и как изкуството влияе на жените, претърпели насилие. Част от картините и скулптурите, които бяха представени на Sofia Art Fair. СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

Изложението се разположи на над 4500 кв.м в “София Тех парк”. Но излезе и извън стените на изложбените зали. Още на входа “Разширени перспективи” “посрещаше” посетителите - група мащабни произведения, дело на четирима съвременни европейски автори.

Сред специално избраните творби беше и монументалната скулптура Betasith на Габриела фон Хабсбург, която е внучка на последния австрийски император Карл I Франц Йозеф и носи титлата ерцхерцогиня на Австрия. Габриела фон Хабсбург, която е внучка на последния австрийски император Карл I Франц Йозеф и носи титлата ерцхерцогиня на Австрия. Снимка: Румяна Тонева

От 2 до 5 октомври “София Тех Парк” събра и световни имена в артсцените, които направиха лекции и дискусии. Гостува Кристина Кало – визуален артист, фотограф и праплеменница на Фрида Кало.