Любо Ганев става на 60 с любимите си, но се чувства на 20

Президентът на волейбола Любо Ганев събира само семейството на юбилея си в понеделник. Любимият гигант на България става на 60, но се чувства отново на 20 покрай националите, които станаха втори в света.

“Ако го правя, трябва да поканя много хора. Имам над 6000 контакта в телефона. И със сигурност ще забравя някого, който ми помага във волейбола, което не искам да допусна. Заради това - само семейно събиране. Пък и във вторник отново летя, този път за Белгия”, обясни Любо, който се прибра от Бари, където бе жребият за европейското.

“Падна ни се супергрупа. Поляците винаги идват с по 2-3 хиляди човека публика. Пълна зала, големи емоции. А за финална четворка трябва да минеш през някой от големите - Франция, Германия, Словения”, обясни Любо.

Честито!