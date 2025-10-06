ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали се прибраха след неудачи за Турция и Исп...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21438163 www.24chasa.bg

Венета Райкова слиза от екран

2548
Венета Райкова СНИМКА: bTV

Водещата на “Преди обед” Венета Райкова излиза за една седмица в болничен и ще остане у дома. “Здравето е на 1-о място. Цяла седмица няма да съм в ефир, а на легло”, написа тя в социалните мрежи.

Излизането на Венета Райкова в болнични идва дни, след като заради нея със скандал от Би Ти Ви си тръгна продуцентът и журналист Георги Тошев. Той първоначално се отрече от Венета Райкова и нейните действия в ефира на телевизията, въпреки че е един от хората, поканили я да води предаването "Преди обед". Впоследствие Тошев обяви напълно разрива си в Би Ти Ви след 25 години работа за телевизията.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Венета Райкова СНИМКА: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)