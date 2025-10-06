Венета Райкова слиза от екран

Водещата на “Преди обед” Венета Райкова излиза за една седмица в болничен и ще остане у дома. “Здравето е на 1-о място. Цяла седмица няма да съм в ефир, а на легло”, написа тя в социалните мрежи.

Излизането на Венета Райкова в болнични идва дни, след като заради нея със скандал от Би Ти Ви си тръгна продуцентът и журналист Георги Тошев. Той първоначално се отрече от Венета Райкова и нейните действия в ефира на телевизията, въпреки че е един от хората, поканили я да води предаването "Преди обед". Впоследствие Тошев обяви напълно разрива си в Би Ти Ви след 25 години работа за телевизията.