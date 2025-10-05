ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марина Кискинова: След 8 години лице на тотото раздялата ни не бе достойна

Марина и Део. Снимка Фейсбук/Марина Кискинова

"След над 8 години като лице на Български Спортен Тотализатор, раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна". Това написа в профила си във Фейсбук актрисата и певица Марина Кискинова, която заедно с Део водеше доскоро тегленето на тиражите на тотото по БНТ. И продължи:

"На последното ми предаване, миналия четвъртък, новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за „закриване на щата".

Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа „благодаря" и да се сбогувам с колегите си.

Не знаех, че това е последното ми шоу.

Никой не беше уведомен за това.

Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път.

Обичам екипа си и ще пазя спомените от тези години. Благодаря на Део - най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години.

Благодаря на колегите си, които завинаги ще помня - моето второ семейство.

И най-вече - благодаря на вас, зрителите. Вие бяхте моята сила и моята истинска опора през всичките години".

