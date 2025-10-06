Изневярата може да е и ново начало

„Съвършен съпруг" – завладяващ нов роман от любимата на милиони читатели Ерика Джеймс, е перфектният избор за любима книга тази есен.

Сюжетът среща със семейство Лангфорд, които изглеждат привидно съвършени. Луиза и Кип, след почти четирийсет години брак, пораснали деца и мечти за спокойно бъдеще, са изправени пред шока от признанието на Кип. Един ден след Коледа той съобщава, че с брака им е приключено. И това не е цялата му изповед – влюбил се е в Зоуи, бившата приятелка на собствения им син. Изведнъж перфектният живот на семейство Лангфорд рухва. Но там, където свършва една любов, може да започне нещо още по-ценно – ново начало, пълно с надежда, сила и свобода.

Със своя нежен стил и завладяващите си истории Ерика Джеймс отдавна е спечелила сърцата на милиони читатели по света. Родена в Англия, тя открива призванието си в силата на човешките чувства и в магията на любовта, приятелството и новото начало. Още с дебютния си роман „A Breath of Fresh Air" (1996) Ерика Джеймс се превръща в литературна сензация. Оттогава всяка нейна книга се превръща в бестселър, а почеркът й – в синоним на топлина, емоция и надежда. Нейните истории отвеждат читателя в свят, в който болката лекува, миналото отстъпва място на прошката, а животът винаги предлага втори шанс. През годините Джеймс е удостоена с редица престижни отличия, сред които наградата Romantic Novel of the Year. Книгите й са преведени на повече от 13 езика, а общите й продажби надхвърлят пет милиона екземпляра по света.

Днес Ерика Джеймс живее в идиличния английски Съфолк, където черпи вдъхновение от природата, хората и историите, които се крият зад всеки човешки избор. Тя вярва, че „добрите романи не просто се четат — те се преживяват".

Ерика Джеймс

Стр. 402

Цена: 25,42 лв/13 евро