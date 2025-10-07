Тайвански братовчеди в битка за надмощие в световната надпревара за чипове

Шефът на NVIDIA Дженсън Хуанг и Лиза Су от AMD никога не са се събирали семейно въпреки роднинската си връзка

Роднини в живота, но съперници в бизнеса. Така накратко може да се опише историята на двама от най-влиятелните хора в техиндустрията. Преди години светът бе шокиран да разбере, че изпълнителните директори на конкурентните компании в производството на графични процесори и софтуер за изкуствен интелект NVIDIA и AMD - Дженсън Хуанг и Лиза Су, са братовчеди.

Майката на Хуанг е сестра на дядото на Су. Шефката на AMD потвърди информацията, като заяви, че двамата са “далечни роднини, нещо като втори братовчеди”. На мандарин Хуанг е “биао джиу” на Су. На Запад това означава първи братовчеди от втора степен или братовчеди, разделени от едно поколение, пише Си Ен Ен.

Въпреки семейната връзка и малката разлика във възрастта им Хуанг (61 г.) и Су (55 г.) не са израснали заедно, тъй като са емигрирали по различно време в САЩ.

Шефката на AMD коментира, че за първи път е срещнала братовчед си на по-късен етап от живота си. “Не сме израснали заедно. Всъщност се срещнахме на едно събитие в бранша. Така че това стана едва когато вече бяхме навлезли в кариерата си”, казва Су пред Блумбърг. Хуанг засега пък предпочете да не коментира темата.

Когато информацията за връзката между двамата стана публична, редица форуми се превърнаха в поле за дискусии. “Предполагам, че желанието за световно господство е семейна черта”, написа шеговито потребител на Reddit.

Родителите на Су емигрират, когато тя е на 3 години, за да може баща ѝ, който е математик, да посещава магистърска програма в Ню Йорк. “Баща ми ме изпитваше по математически таблици на вечеря. Така се запалих по математиката”, разказа тя. Първоначално техлидерката не се интересувала от това да последва стъпките на баща си с кариера в областта на науките. Като тийнейджърка

мечтаела да стане пианистка,

но самата тя твърди: “Не бях достатъчно добра за пианистка, затова станах инженер”.

“Бях късметлийка в началото на кариерата си. На всеки две години правех нещо различно”, споделя Су. Тя допълва, че има голямо семейство, което посещава, когато се връща в Тайван. “Баща ми има девет братя и сестри, а майка ми - шест, така че сме като едно голямо семейство. Имам много братовчеди, лели и чичовци”, разказва тя.

Въпреки родствените си връзки тя и Хуанг никога не са се срещали на тези семейни събирания. “Това е интересна случайност”, споделя тя.

От другата страна шефът на NVIDIA е благодарен на майка си и баща си за това, че са го насочили по пътя към успеха. “Аз съм плод на мечтите и стремежите на родителите ми”, казва Хуанг, който е женен и има две деца, пред Си Ен Би Си.

Баща му още през 60-те години мечтаел да изпрати него и брат му в САЩ, а майка му, без да знае английски, редовно ги карала да заучават чужди думи. “Всеки ден тя избираше на случаен принцип 10 думи от речника и ни караше да ги изписваме и да ѝ казваме значението им. Тя нямаше представа дали сме ги произнесли правилно, или не. Но въпреки това мечтата на баща ми и стремежът на майка ми да успеем са това, което в крайна сметка ни доведе дотук”, казва той.

Въпреки че са израснали далеч един от друг, като възрастни двамата поемат по сходен път. И Хуанг, и Су избират електротехниката. Тя учи в Масачузетския технологичен институт, а той в Орегонския държавен университет и по-късно в Станфорд. Кариерата им ги отвежда в сферата на полупроводниците, където пътищата им се пресичат. Преди да основе NVIDIA през 1993 г., Хуанг работи в AMD като дизайнер на микропроцесори. Почти две десетилетия по-късно именно там отива и Су като старши вицепрезидент, за да върне славата на компанията отново.

Когато Лиза Су оглави AMD преди повече от десет години, фирмата бе в тежка ситуация.

Акциите ѝ стрували около 3 долара,

а персоналът бил съкратен с 25%. Днес под нейно ръководство AMD струва над 205 милиарда долара, а акциите се търгуват за около 127 долара за бройка.

През 2024 г. списание “Тайм” я обяви за “Изпълнителен директор на годината”.

Дженсън Хуанг обаче не отстъпва по нищо на братовчедка си и дори е по-успешен в техсредите от нея. Той притежава внушителните 162 милиарда долара, докато Лиза Су може да се похвали само с 1,2 млрд. по данни на “Форбс”.

Сега и двамата мениджъри работят в Санта Клара, Калифорния, като централите на техните компании са само на 5 минути една от друга.

AMD и NVIDIA се конкурират не само при производството на видеокарти, но и в оборудването за центрове за данни, на които продават чипове. Техните процесори намират приложение от персонални компютри и конзоли до електромобили и системи с изкуствен интелект.

Бумът на AI изстреля акциите им на върха. През 2023 г. NVIDIA поскъпна с 208%, а AMD - със 73%. Това превърна компанията на Хуанг във водещ играч на пазара, а изпълнителният директор на AMD Лиза Су в една от най-високоплатените изпълнителни директори в САЩ.

Макар да напредва бързо, AMD все още е на второ място в полупроводниковата индустрия. За разлика от нея, NVIDIA се изстреля до върха и за кратко време стана най-скъпата компания в света. Успехът ѝ дойде от това, че нейните видеочипове, първоначално създадени за графика и игри, се оказаха идеални за обучение на изкуствен интелект, пише “Тайм”.

Но е имало моменти, в които AMD е доминирала на пазара. В началото на 2000 години

AMD беше лидер по продажби на процесори за настолни компютри

и сървъри, които се отличаваха със своята скорост и ефективност.

И макар Дженсън Хуанг и Лиза Су да са роднини, на пазара те остават яростни конкуренти. Днес двамата братовчеди стоят начело на компании, които не просто диктуват тенденциите в гейминга и центровете за данни, а оформят бъдещето на изкуствения интелект. В надпреварата роднинската им връзка остава на заден план. Значение има кой първи ще направи следващия голям технологичен пробив.