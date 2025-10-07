ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теди Москов направи две нови постановки за 4 месеца

След тежък кастинг за актьори ще празнува рождения си ден режисьорът Стефан Москов, когото всички наричат Теди Москов. Точно за празника си той се върна от Пазарджик, където ще постави новия си спектакъл “Муха в главата” по пиеса на френския драматург Жорж Фейдо. Това е втора постановка за режисьора само за тази година - преди четири месеца представи “Сграбчи лъва” в Шумен. Но има още много идеи, върху които тепърва ще работи.

А днес ще отбележи 65 години в компанията на семейството и приятели.

Желаем му здраве

и много вдъхновение!

