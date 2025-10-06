Препълненият площад в Стара Загора два пъти вика на бис Лили Иванова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Площадът пред общината в Стара Загора не успя да побере всички желаещи да чуят на живо изпълненията на примата Лили Иванова. Концертът ѝ там в неделя вечерта бе кулминацията на честванията на Деня на града.

Лили Иванова изпълни красиви песни като “Чуй душата ми”, “Студ”, “Сълза”, “Ако спра да обичам”, “Невероятно”. На всяка мелодия събралите се зрители ръкопляскаха в такт с акомпанимента на музикантите от LI Orchesta – Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов -Чери, Росен Ватев и Христо Михалков. Хиляди запяха с примата думите на “Щурче”, “Детелини” и “Ветрове”. Публиката два пъти извика на бис певицата, а в отговор тя изпълни за финал “Присъда”.

Примата с екипа си на сцената

След изявата си Лили показа и снимки от спектакъла си в Стара Загора във фейсбук и благодари за поканата, както и за уважението и цветята.

Водещи на концерта бяха актьорите Александра Сърчаджиева и Филип Буков.

Примата продължава националното си турне. На 11 октомври тя ще пее в Перник, на 15 ноември - в Пловдив, а на 12 и 13 декември е финалът му с двата големи спектакъла в зала 1 на НДК.

