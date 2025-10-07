Как да играеш Стоичков? Желаещите - на кастинг с любимата му реплика (Обзор)

Лесно ли е да приличаш на Стоичков? И достатъчно ли е само да имаш физическа прилика и да знаеш любимите му реплики - онези, които цяла България повтаря и до днес?

Разбира се, че не. Но така ще започне търсенето на актьора, най-подходящ да се превъплъти в голямата ни футболна звезда. Забавният, но и много сериозен кастинг ще бъде показан съвсем скоро от Нова тв в документално риалити. В него желаещите да получат главната роля в игралната лента “Стоичков - филмът” ще трябва да разкажат за любимия си момент с футболиста и какви прилики имат с него. Водещ на предаването ще е Александър Сано, който с филмовата си компания ще продуцира лентата за Христо Стоичков.

Кандидатите ще бъдат питани за най-големия им личен успех до момента, имат ли актьорски и спортен опит, как оценяват футболните си умения и дали говорят чужди езици. Документалното риалити “Вече играеш... Стоичков” ще покаже на зрителите избора на актьора от специално жури, което ще преценява качествата на участниците.

Игралният филм ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, сценарист е Георги Ангелов.

