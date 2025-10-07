Акрисата от Стара Загора Биляна Райнова с награда от фестивала "Златният делфин"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавният куклен театър в Стара Загора бе отличен на престижния XIX Международен куклен фестивал "Златният делфин", който се проведе във Варна, съобщават от театъра. Международното жури с председател проф. д-р Васил Рокоманов и членове от България, Тайван и Турция присъди наградата за женска роля на Биляна Райнова за впечатляващото й изпълнение в спектакъла "Парченце от луната" – продукция на старозагорския театър.

Отличието е признание за силното присъствие и артистична дълбочина на Биляна Райнова и потвърждение за последователната творческа линия на театъра в Стара Загора, който отстоява своята идентичност с иновативни, чувствителни и естетически въздействащи постановки.

Наред с това, международното жури отличи още три спектакъла с големите награди на фестивала:

Голямата награда Grand Prix – за спектакъла "Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада" на Младежки театър "Николай Бинев" – София;

Наградата за драматизация е за Елица Петкова за същия спектакъл.

Награда за режисура – на Гиа Маргания и Димитри Хвтисиашвили за спектакъла за възрастни "Отело" на Държавния младежки театър – Тбилиси, Грузия, и за Йордан Тинков за спектакъла "Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада" на Младежки театър "Николай Бинев" - София

Наградата за авторска музика заслужи Пламен Петков, сред чиито отличени творби е и музиката към "Парченце от луната".

Фестивалът "Златният делфин" се проведе с финансовата подкрепа на Министерството на културата и фонд "Култура" на община Варна.