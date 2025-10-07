ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев в Пловдив: Предметът "Добродетели ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21449907 www.24chasa.bg

Световно признатото дуо открива Европейския музикален фестивал във Варна

828

ХХІ издание на Европейския музикален фестивал Варна започва на 9 октомври с ексклузивна артистична премиера. Откриващият концерт е посветен на 30-годишния творчески юбилей на световноизвестното клавирно дуо Аглика Генова и Любен Димитров.

Началото е в 19 ч. в изисканата атмосфера на Градската художествена галерия „Борис Георгиев". Събитието е единственото в България, с което носителите на ECHO Classic ще отбележат своята забележителна годишнина, започнала с печеленето на
четири от най-престижните конкурси в света само в рамките на две години.

Концертът във Варна е повод дуото да погледне назад към своя впечатляващ път, който ги утвърди като едно от водещите клавирни дуа на световната
музикална сцена. Аглика Генова признава пред Нина Локмаджиева: „30 години на сцената - този исторически факт наистина ни кара дълбоко да се замислим и като че ли за миг да погледнем от птичи поглед на изминалия път и на творческия процес, който тече при нас непрестанно като една голяма пълноводна река, слава на Бога."

Централно място в програмата заема българската премиера на записи от техния най-нов звукозаписен проект – пълните събрани съчинения за
клавирно дуо на Клод Дебюси, издадени от "Oehms Classics".

Интерпретацията на Дебюси е тест за майсторство, а дуото разкрива
предизвикателствата пред изпълнителите за постигане на деликатната нюансировка, запазена марка на френския композитор импресионист.

„Дебюси изисква поглед отвисоко - продължава Аглика Генова, - за да може човек да обхване всички тези нюанси, цветове, всички тези лекоти, които
привидно са много простички, но вътре в себе си изискват изключителна техника и изключително разбиране."

Наред с музиката на Дебюси, в програмата са включени и творби на Морис Равел и Жермен Тайефер, които подчертават елегантността и изяществото на цялостната музикална естетика на този забележителен концерт.

С този рецитал Европейският музикален фестивал Варна 2025 поставя началото на своето ХХІ издание, обещавайки на публиката музикално преживяване от висок клас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)