Световно признатото дуо открива Европейския музикален фестивал във Варна

ХХІ издание на Европейския музикален фестивал Варна започва на 9 октомври с ексклузивна артистична премиера. Откриващият концерт е посветен на 30-годишния творчески юбилей на световноизвестното клавирно дуо Аглика Генова и Любен Димитров.

Началото е в 19 ч. в изисканата атмосфера на Градската художествена галерия „Борис Георгиев". Събитието е единственото в България, с което носителите на ECHO Classic ще отбележат своята забележителна годишнина, започнала с печеленето на

четири от най-престижните конкурси в света само в рамките на две години.

Концертът във Варна е повод дуото да погледне назад към своя впечатляващ път, който ги утвърди като едно от водещите клавирни дуа на световната

музикална сцена. Аглика Генова признава пред Нина Локмаджиева: „30 години на сцената - този исторически факт наистина ни кара дълбоко да се замислим и като че ли за миг да погледнем от птичи поглед на изминалия път и на творческия процес, който тече при нас непрестанно като една голяма пълноводна река, слава на Бога."

Централно място в програмата заема българската премиера на записи от техния най-нов звукозаписен проект – пълните събрани съчинения за

клавирно дуо на Клод Дебюси, издадени от "Oehms Classics".

Интерпретацията на Дебюси е тест за майсторство, а дуото разкрива

предизвикателствата пред изпълнителите за постигане на деликатната нюансировка, запазена марка на френския композитор импресионист.

„Дебюси изисква поглед отвисоко - продължава Аглика Генова, - за да може човек да обхване всички тези нюанси, цветове, всички тези лекоти, които

привидно са много простички, но вътре в себе си изискват изключителна техника и изключително разбиране."

Наред с музиката на Дебюси, в програмата са включени и творби на Морис Равел и Жермен Тайефер, които подчертават елегантността и изяществото на цялостната музикална естетика на този забележителен концерт.

С този рецитал Европейският музикален фестивал Варна 2025 поставя началото на своето ХХІ издание, обещавайки на публиката музикално преживяване от висок клас.