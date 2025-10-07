"Чиста" козметика и "бавна мода" - новите тенденции на британските марки

Изложение за най-доброто от Великобритания представи идеи за устойчиво бъдеще, етичен стил и иновации с мисъл за планетата

Зелената трансформация, устойчивите бизнес модели и отговорното потребление бяха основните теми на „Най-доброто от Великобритания: зелено и великолепно", което се проведе в британската резиденция в София.

Организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство, събитието представи внимателно подбрана селекция от британски марки – както утвърдени лидери в устойчивото производство, така и компании, които с ентусиазъм започват да развиват своите практики в посока на по-устойчив и съзнателен бизнес. Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копс Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova

От „чиста" козметика и „бавна мода" до рециклируеми материали – британските марки показаха иновативни подходи за намаляване на въглеродния отпечатък, прилагане на кръгови бизнес модели и използване на природосъобразни ресурси в подкрепа на биоразнообразието.

По време на събитието гостите имаха възможност да се насладят на специална селекция от британски храни и напитки – от традиционен английски чай и бира до автентични британски вкусотии, които допринесоха за създаването на неподправена атмосфера, носеща духа на Обединеното кралство. Британските марки бяха представени от техните партньори в България. Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копси и проф. Любомир Стойков Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova

В своето приветствие британският посланик Н.Пр. Натаниел Копси, подчерта, че устойчивостта е ключов ангажимент, който изисква активни действия както от бизнеса, така и от потребителите и добави: „Тази вечер не е само за брандовете – тя е за всички нас! С всяка нова идея, с всяко ново партньорство, ние градим мостове – между нашите култури, пазари и хора."

Събитието „Най-доброто от Великобритания: зелено и великолепно" потвърди ролята на Великобритания като глобален лидер в устойчивото развитие, зелените иновации и бизнес практиките с мисъл за климатичните промени. То показа, че бъдещето на стила и комфорта е неразривно свързано с опазването на планетата и отговорното отношение към нашите общи природни ресурси.

Проф. Любомир Стойков – председател на Академията за мода и медиен консултант на британското изложение, изтъкна: „Обединеното кралство е пример за това как трябва една държава да подпомага брандовете и браншовите организации в сферата на модната индустрия, хранителните стоки, бюти индустрията и други сектори на бизнеса. Многократно в Лондон по време на Седмицата на модата лично съм ставал свидетел на подкрепата, която членове на кралското семейство и на правителството оказват на модния дизайн и на представителите на лайфстайл сферите. Това поведение виждаме и в днешното изложение на британски брандове у нас – тази помощ чрез осигуряване на пространство, публичност, медийно внимание и присъствие на ярки представители на потребителските кръгове, на ценителите на добрия вкус и високото качество!". Изложители на събитието The Best of UK: Green and Glorious, организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova