ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Гуцанов провери ремонта в Дома за стари х...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21451247 www.24chasa.bg

"Чиста" козметика и "бавна мода" - новите тенденции на британските марки

1576
Гости и изложители на събитието The Best of UK: Green and Glorious, организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство. Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova

Изложение за най-доброто от Великобритания представи идеи за устойчиво бъдеще, етичен стил и иновации с мисъл за планетата

Зелената трансформация, устойчивите бизнес модели и отговорното потребление бяха основните теми на „Най-доброто от Великобритания: зелено и великолепно", което се проведе в британската резиденция в София. 

Организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство, събитието представи внимателно подбрана селекция от британски марки – както утвърдени лидери в устойчивото производство, така и компании, които с ентусиазъм започват да развиват своите практики в посока на по-устойчив и съзнателен бизнес.

Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копс Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копс Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova

От „чиста" козметика и „бавна мода" до рециклируеми материали – британските марки показаха иновативни подходи за намаляване на въглеродния отпечатък, прилагане на кръгови бизнес модели и използване на природосъобразни ресурси в подкрепа на биоразнообразието.

По време на събитието гостите имаха възможност да се насладят на специална селекция от британски храни и напитки – от традиционен английски чай и бира до автентични британски вкусотии, които допринесоха за създаването на неподправена атмосфера, носеща духа на Обединеното кралство. Британските марки бяха представени от техните партньори в България.

Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копси и проф. Любомир Стойков Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копси и проф. Любомир Стойков Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova

В своето приветствие британският посланик Н.Пр. Натаниел Копси, подчерта, че устойчивостта е ключов ангажимент, който изисква активни действия както от бизнеса, така и от потребителите и добави: „Тази вечер не е само за брандовете – тя е за всички нас! С всяка нова идея, с всяко ново партньорство, ние градим мостове – между нашите култури, пазари и хора."

Събитието „Най-доброто от Великобритания: зелено и великолепно" потвърди ролята на Великобритания като глобален лидер в устойчивото развитие, зелените иновации и бизнес практиките с мисъл за климатичните промени. То показа, че бъдещето на стила и комфорта е неразривно свързано с опазването на планетата и отговорното отношение към нашите общи природни ресурси.

Проф. Любомир Стойков – председател на Академията за мода и медиен консултант на британското изложение, изтъкна: „Обединеното кралство е пример за това как трябва една държава да подпомага брандовете и браншовите организации в сферата на модната индустрия, хранителните стоки, бюти индустрията и други сектори на бизнеса. Многократно в Лондон по време на Седмицата на модата лично съм ставал свидетел на подкрепата, която членове на кралското семейство и на правителството оказват на модния дизайн и на представителите на лайфстайл сферите. Това поведение виждаме и в днешното изложение на британски брандове у нас – тази помощ чрез осигуряване на пространство, публичност, медийно внимание и присъствие на ярки представители на потребителските кръгове, на ценителите на добрия вкус и високото качество!".

Изложители на събитието The Best of UK: Green and Glorious, организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Изложители на събитието The Best of UK: Green and Glorious, организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova

Розалина Айръкова, заместник-директор на търговския отдел на Британското посолство, изтъкна: „За нас е радост да подкрепяме бизнеса и с всяко следващо събитие да надграждаме връзките между британските компании и българските им партньори. Вярвам, че това е пътят към още повече успешни истории и трайни партньорства." Досегашната традиция във впечатляващите изложения на британските брандове в България са потвърждение на тези думи, не само за днешния ден, но и в перспектива. 

Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копс и Розалина Айръкова Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копс и Розалина Айръкова Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Изложители на събитието The Best of UK: Green and Glorious, организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство. Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Изложители на събитието The Best of UK: Green and Glorious, организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство. Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova


Гости и изложители на събитието The Best of UK: Green and Glorious, организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство. Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копс Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копси и проф. Любомир Стойков Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Изложители на събитието The Best of UK: Green and Glorious, организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Британският посланик Н.Пр. Натаниел Копс и Розалина Айръкова Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova
Изложители на събитието The Best of UK: Green and Glorious, организирано от Департамента по бизнес и търговия (DBT) към Британското посолство. Снимки: Алма комуникация / Петър Станев / Valentina Vladimirova

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)