Екшън в "Под прикритие" - изстреляха над 5000 патрона само за два дни

Красиви млади актриси в продължението на сериала - с Радина Кърджилова влизат още Климентина Фърцова и Велина Георгиева

Иво Андонов - знаковият герой на Захари Бахаров в “Под прикритие”, бе застрелян на финала след дълго преследване, но съвсем скоро пак ще се появи по телевизията.

Криминалето на БНТ се завръща с шести сезон. В него, разбира се, няма да оживеят убитите гангстери, а зрителите ще видят откъде започва всичко - каква е неразказаната история на бандата на Джаро (Михаил Билалов), от която бе част и Иво Андонов.

Именно в предисторията влиза и Павел Иванов, който проби първо с ролята си в сериала “Татковци”, а след това и като Гунди във филма за легендарния футболист. От продукцията показаха кадър, в който актьорът си партнира със Захари Бахаров на снимачната площадка. Там се завърна и Мариан Вълев, който пак е Росен Гацев-Куката, както и Йоанна Темелкова като дъщерята на Джаро - Ния.

Мариан Вълев и Юлиан Вергов на снимачната площадка СНИМКИ: ЕЛЕНА НЕНКОВА

Сред новите лица в продължението са и младите актриси Климентина Фърцова и Велина Георгиева. Още при старта на работата по “Под прикритие 6” беше обявено и името на звездата Юлиан Вергов. Сериалът ще покаже не само предисторията, но и продължението на сюжета днес.

Над 5000 изстреляни патрона само за два дни, десетки автомобили, използвани за каскади, сцени с 12 едновременно работещи на терен каскадьори са част от любопитните факти от снимките на новия сезон. Работата по него върви в София, Варна, Боровец, Св. Константин и Елена, като до края на годината ще се пренесе и на други места в страната.