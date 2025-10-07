Джордж Клуни призна, че е употребявал наркотици

Джордж Клуни призна в интервю за октомврийско-ноемврийския брой на списание Esquire, че в миналото е употребявал наркотици. От разкритието му става ясно, че в младостта си е опитвал кокаин и други "неща".

"През 1982 г. опитах - пуших, правих и други неща", призна той. По това време той е на 21 години. Ще минат още две години, преди актьорът да получи ролята в телевизионния сериал "Спешно отделение", който го превърна в звезда.

"Преди се шегувах как употребявам твърде много наркотици, но истината е, че това никога не е било голям проблем за мен", сподели актьорът, който днес е баща на две деца.

Звездата също така казва, че е имал много лошо преживяване една вечер, когато е опитал браунита с марихуана с някои от приятелите си.

Клуни не е могъл да говори с часове, след като е гледал "Магьосникът от Оз", докато е слушал "Dark Side Of The Moon" на Pink Floyd, пише life.dir.

"Бяхме разбити. Буквално - мисля, че всички ние - бяхме около двайсет в залата за прожекции, филмът свърши и ние седяхме там, без да говорим, с часове. Часове!"

Това се случва, след като Клуни се пошегува, че децата му все още го харесват.

Актьорът е баща на осемгодишните близнаци Александър и Ела, които дели със съпругата си Амал Клуни, и се пошегува, че все още има любовта на семейството си, за разлика от главния си герой в новия си филм.

"Имах голям късмет да имам страхотно семейство и страхотни приятели, а децата ми всъщност все още ме харесват. Те са малки."

Междувременно Джордж призна по-рано този месец, че е изключително притеснен за това децата му да са изложени на социални медии като Facebook и Instagram.

В интервю актьорът обясни: "Не знам как да го направя. Не съм в нито една от тях, но само защото намирам, че животът ми е много по-лесен без това. Но се тревожа за децата. Притеснявам се за децата си, очевидно... Рисковете са много по-големи и последствията те преследват много по-дълго. Притеснявам се за децата си; държим ги далеч от интернет, доколкото можем. Но, знаете ли, някои от домашните им се пишат на компютър. И те обичат да гледат филми за Снупи и други подобни."