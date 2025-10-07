ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестрата на Доли Партън: Молете се за нея

6176
Доли Партън СНИМКА: туитър/ @DollyParton

Сестрата на Доли Партън Фрида призова във фейсбук профила хората да се молят за кънтри легендата. 

"Снощи не мигнах цяла нощ - молех се за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства добре. Дълбоко вярвам в силата на молитвата и почувствах, че трябва да помоля всички по света, които я обичат, да се присъединят и да се молят заедно с мен. Тя е силна, тя е обичана, и с всички молитви, които се отправят за нея, знам в сърцето си, че тя ще се оправи. Бог да те закриля, сестричке Доли. Всички те обичаме!", написа Фрида Партън.

През септември Доли отложи отложи предстоящото си шоу в Лас Вегас с девет месеца заради здравословни проблеми. Тя не уточни характера на проблемите и дори се пошегува, че е време за "технически преглед, след като е достигнала 100 000 мили". 

По-рано тази година звездата загуби своя обичан съпруг Карл след близо 60 години брак.

Доли Партън СНИМКА: туитър/ @DollyParton

