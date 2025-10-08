ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Храм на Слънцето откриха на Перперикон

Ненко Станев

Новооткритият от археолозите на Перперикон храм на Слънцето.

Храм на слънцето откриха археолози в Южния квартал на Перперикон. Стените, които са запазени на височина до 50 сантиметра, са били изградени от добре издялани камъни. Храмът е с овална форма и с диаметър около 15 метра. Представлява два кръга един в друг.

"Култовата сграда е строена през 3-4 век и е продължила да действа през римския период и е запазил традицията на древното светилище на тракийския бог Дионис", смята ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров. Според него храмът е бил е бил посветен на култа към Слънцето.

Проф. Овчаров обяви, че ще представи новото откритие на Перперикон в петък.

