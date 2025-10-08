ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На комисия: продажбата на "Лукойл" само след одобр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21456668 www.24chasa.bg

Ким Кардашиян засили охраната си след получени смъртни заплахи

1212
Ким Кардашиян Снимка: Twitter/@KimKardashian

Ким Кардашиян е засилила охраната си, след като е получила заплахи за живота, пише RadarOnline, позовавайки се на близки до звездата. 

Според източници риалити звездата от години е получавала смъртни заплахи, но наскоро ситуацията ескалирала. Кардашиян дори наела частен детектив, който да разследва анонимните заплахи. 

Близки на 44-годишната Кардашиян разказват, че охраната й вече денонощно е с нея и четирите й деца от рап певеца Кание Уест. Охранители има в дома им, в колата и дори при училищата на децата. Източници твърдят, че дори е поискала съдействие от Сикрет сървиз, а всяка пратка до дома й преминавала обстойна проверка. 

През 2016 г. Кардашиян стана жертва на въоръжен грабеж в Париж. Тогава тя беше нападната в хотела си и заплашвана с пистолет, а много от скъпите й вещи, включително пръстена й от Кание, бяха откраднати. 

Ким Кардашиян Снимка: Twitter/@KimKardashian

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)