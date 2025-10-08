Непоказвани творби на Георги Лечев в арт галерия Vejdi

"Път в синьо" се нарича изложбата в памет на Георги Лечев, която се открива на 14 октомври 2025 г. /вторник/ в 18:00 часа в арт галерия Vejdi.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе" 97 к в София ще бъдат подредени 15 от най-характерните творби на известния автор, които за първи път ще бъдат показани пред публика. Картините са подбрани от личната колекция на семейството специално за тази изложба.

Големият български художник Георги Лечев ни напусна на 8 май тази година. „Път в синьо" разкрива великолепния рисунък на твореца, който обожаваше този цвят и го пресъздаде по неповторим начин в платната си. Ето как го описва Вежди Рашидов: „ Георги Лечев е един от големите художници на нашето време! Изключителен творец от най-висок ранг, влюбен в синьото на синьото море, в бялото на белите чадъри, майстор на талантливите натюрморти, украсяващи не само масата, на която обичаше да седи на Траката, но и носещи колорит в душата му и сътворени с любов."

Георги Лечев /1949 – 2025/е роден на 30 октомври 1949 година във Варна. Завършва графика във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий". Той е един от най-ярките представители на съвременната българска живопис, има повече от100 изложби у нас, в Европа и по света, носител е на престижни награди и отличия.