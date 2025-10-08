ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подкаст: Димитър Трайчев: Във Варна има независими културни събития, които трябва да бъдат подкрепяни – те са бъдещата памет

Снимка: Елица Матеева (предоставена от личния архив на Д. Трайчев)
  • Той е известен по целия свят, но е особено любим на варненци
  • Той е Димитър Трайчев – един от ярките графични дизайнери и визуални артисти на нашето време

Човек, чиито плакати и проекти са се превърнали в емблема на културния живот във Варна. Той е съосновател на издателство „Сталкер“, куратор на проекта „Неохраняема зона“, дългогодишен автор на визуалната идентичност на фестивали и културни събития във Варна и носител на голямата награда „Варна“ за принос в културата. В подкаста ни за варненска култура говорим с Димитър Трайчев за града, за изкуството и за духа на културата.

Проектът е съфинансиран от фонд „Култура", община Варна

