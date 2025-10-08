Фотозагадка: Коя е тази наша актриса, ненадмината в драматичните роли?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фотозагадка ➡️ Коя е тази наша актриса, ненадмината в драматичните роли?

Жокер ➡️ Тя е зодия Близнаци.

👉Очаквайте утре отговора на фотозагадката първо в инстаграм 📷