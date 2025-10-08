Сестрата на Доли Партън: Не исках да плаша никого, тя е добре

Сестрата на Доли Партън Фрида публикува нов пост във фейсбук, с който да успокои феновете на кънтри легендата.

"Не исках да плаша никого или да звучи толкова сериозно, когато помолих да се молите за Доли. Тя се чувстваше малко зле и аз просто помолих за подкрепа, защото вярвам в силата на молитвите. Благодаря на всички", написа Фрида.

Ден по-рано сестрата на Доли призова в социалните мрежи хората да се молят за певицата. След това обаче мениджърите на Доли потвърдиха, че тя е добре и Фрида е преувеличила ситуацията.

През септември Доли отложи отложи предстоящото си шоу в Лас Вегас с девет месеца заради здравословни проблеми. Тя не уточни характера на проблемите и дори се пошегува, че е време за "технически преглед, след като е достигнала 100 000 мили".

По-рано тази година звездата загуби своя обичан съпруг Карл след близо 60 години брак.