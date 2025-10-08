ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш генерален консул в Лос Анджелис: Тръмп мисли ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21459528 www.24chasa.bg

Сестрата на Доли Партън: Не исках да плаша никого, тя е добре

1672
Доли Партън КАДЪР: Туитър/@DollyParton

Сестрата на Доли Партън Фрида публикува нов пост във фейсбук, с който да успокои феновете на кънтри легендата. 

"Не исках да плаша никого или да звучи толкова сериозно, когато помолих да се молите за Доли. Тя се чувстваше малко зле и аз просто помолих за подкрепа, защото вярвам в силата на молитвите. Благодаря на всички", написа Фрида. 

Ден по-рано сестрата на Доли призова в социалните мрежи хората да се молят за певицата. След това обаче мениджърите на Доли потвърдиха, че тя е добре и Фрида е преувеличила ситуацията. 

През септември Доли отложи отложи предстоящото си шоу в Лас Вегас с девет месеца заради здравословни проблеми. Тя не уточни характера на проблемите и дори се пошегува, че е време за "технически преглед, след като е достигнала 100 000 мили".

По-рано тази година звездата загуби своя обичан съпруг Карл след близо 60 години брак.

Доли Партън КАДЪР: Туитър/@DollyParton

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)