Правят 360-градусова сцена за концерта на Графа

360-градусова сцена ще бъде издигната в зала “Арена 8888 София” за концерта на Графа. Нестандартното съоръжение ще даде възможност на цялата публика да види певеца отблизо. А на всичкото отгоре в средата на самата сцена ще има пространство - диамантена зона, в която също ще бъде допусната публика.

Събитието, озаглавено “По-близо до теб”, беше планирано за 13 ноември, но бе преместено, защото на 11-и залата ще бъде домакин на мач от баскетболната Евролига между израелския отбор Hapoel Tel Aviv и един от грандовете на испанския баскетбол – Baskonia Vitoria-Gasteiz. Изграждането на сцената обаче изисква повече време и затова концертът бе преместен на 15 ноември.

До датата на събитието Графа и неговият екип започнаха реализация на специални видеа, заснети в различни точки на България. В първата лента певецът пое на път заедно с режисьора Крис Захариев, музиканта Венци Трифонов и малък екип, за да търсят гайдар за версия на хита му “Вековна гора”.

По пътя се случват неочаквани срещи. На бензиностанция обикновена спирка се превръща в малък концерт, след като Графа запява с китара, а Венци се включва с импровизация. В село Стойките възрастна учителка не сдържа сълзите си, когато чува “Вековна гора” на живо. А в края на пътуването, когато надеждата вече се губи, овчар изненадва екипа с думите: “Аз съм гайдар”.