Правят 360-градусова сцена за концерта на Графа

“Фондацията” правят концерт за рождения ден на Кирил Маричков

“Фондацията” ще направи майсторски клас за певци.

“Фондацията” отново ще отбележат с концерт рождения ден на големия музикант Кирил Маричков, който си отиде миналата година дни преди да навърши 80 г. Датата е 30 октомври, която бе обявена и за Ден на българската рок музика, а мястото е “Асикс арена” (бившата зала “Фестивална”).

В голямото събитие на сцената заедно с “Фондацията” ще се качат и още няколко емблематични рок банди. Пред публиката със своите най-големи хитове ще излязат “Сигнал”, Б.Т.Р. и “Тангра”. Към тях ще се присъедини и последният “щурец” Валди Тотев.

